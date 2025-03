Educación mantiene su oferta de 100 euros de mejora retributiva a nueve días de la huelga docente

A la Consejería de Educación, FP y Universidades ha llegado ya la notificación oficial de la de huelga docente convocada por la Junta de Personal para el próximo 3 de abril, jueves, ... por lo que el departamento que gestiona el popular Sergio Silva ha comenzado a organizar los servicios mínimos. Los sindicatos reclaman una actualización de su sueldo a través del complemento autonómico de 295 euros tras 17 años sin cambios en este tramo. Esa es su última propuesta. El Gobierno de Cantabria, por contra, ha puesto sobre la mesa una mejora de cien euros -junto con complementos de formación y por puestos de especial dificultad- y en ella se mantiene después del anuncio del paro docente. «Nosotros no renunciamos a la posibilidad de llegar a un acuerdo», ha declarado Silva esta mañana antes de reunirse con los directores de Infantil y Primaria, en primera instancia, y de Secundaria después, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. «Es importante mantener el vínculo con los más de 200 directores de Cantabria», ha añadido antes de comenzar su quinto encuentro de la legislatura.

Silva ha valorado en positivo la rebaja de 30 euros aplicada por la Junta respecto a su propuesta inicial, pero la rechaza. «No la podemos asumir en el contexto del ejercicio presupuestario», ha dicho. Ese es el principal argumento de su Consejería, que ha elaborado un documento, presentado esta mañana a los directores y a los medios de comunicación, para justificar su postura. Según los cálculos de Educación, los 295 euros mensuales que plantea la Junta tendrían «un impacto presupuestario total cercano a los 40 millones de euros anuales, cantidad inasumible para esta Administración», 40 millones que incluyen los salarios y los complementos. Sin comprometer otras partidas presupuestarias, la Consejería no ve viable la propuesta de la Junta.

Así que Silva mantiene su propuesta de cien euros, con un «impacto presupuestario» de diez millones, «hasta las 23.59 horas del próximo 31 de marzo», fecha tope fijada en la negociación que los sindicatos y la Consejería mantienen desde noviembre, y en la que se han intercambiado media docena de propuestas. Si los sindicatos no aceptan la oferta, esta decaerá. No obstante, la Junta, en palabras de su presidenta, no se cierra a negociar más allá. «Nosotros no tenemos ningún problema en seguir negociando porque es algo que los docentes merecen», dijo Rus Trueba el pasado viernes.

El consejero ha vuelto además sobre dos ideas: que su Gobierno es el primero en negociar y presentar una oferta a los docentes desde 2008, y que, con su propuesta, el profesorado cántabro estaría «entre los mejores retribuidos del país. «Por todo lo anterior, se considera que esta propuesta merece ser aceptada por la Junta de Personal Docente dada su viabilidad y su encaje presupuestario y porque lo contrario provocaría un perjuicio evidente a los docentes de nuestra región», cierra el documento que la Consejería ha enviado a los sindicatos y que ha dado a conocer esta misma mañana.

¿En qué tejado está ahora la pelota? Lo cierto es que la Junta ya ha contestado la pasada semana a la propuesta de Silva, que califica de «claramente insuficiente» porque «conllevaría asumir la pérdida de 2 de cada 3 euros perdidos en estos 17 años, además de ser contraria a las reivindicaciones del colectivo docente y todas las adecuaciones anteriores que se han firmado en Cantabria», indicó el viernes. Entonces, ¿hay posibilidad de un nuevo encuentro antes de la huelga? La Administración no acaba de verlo. «La convocatoria de huelga nos ha cogido por sorpresa, no la esperábamos en absoluto. Íbamos a responder a esa propuesta que nos había hecho la Junta. No nos ha dado tiempo porque no nos parecía lo correcto hacerlo por un mail simplemente. Y una vez que se ha dado la convocatoria entendemos que la situación cambia, que supone una renuncia por parte de la Junta de llegar a un acuerdo», ha dicho en primer lugar Silva, que de no tener respuesta de la Junta hasta el día 31 de marzo, entenderá que los sindicatos desechan la oferta. «Salvo que hubiera algo extraordinario, no creemos que vayamos a convocar una mesa de negociación».