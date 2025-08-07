El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Representantes del profesorado y miembros de la Consejería de Educación se reúnen en la sede del Consejo Escolar de Cantabria. Javier Cotera

Educación rechaza acudir este viernes a a la convocatoria de los sindicatos sobre los salarios

La Consejería no propone una nueva fecha para continuar con la resolución del conflicto por la retribución del profesorado

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:45

La negociación por la adecuación salarial del profesorado tendrá que esperar. La Consejería de Educación ha rechazado la convocatoria planteada por la Junta de Personal ... Docente para el viernes, dado que no es viable para el Ejecutivo llevar a cabo la reunión en esa fecha. Sin embargo, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno a El Diario Montañés, la comunicación con los sindicatos tampoco incluye una nueva propuesta de cita para la mesa de diálogo.

