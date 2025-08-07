Educación rechaza acudir este viernes a a la convocatoria de los sindicatos sobre los salarios

La negociación por la adecuación salarial del profesorado tendrá que esperar. La Consejería de Educación ha rechazado la convocatoria planteada por la Junta de Personal ... Docente para el viernes, dado que no es viable para el Ejecutivo llevar a cabo la reunión en esa fecha. Sin embargo, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno a El Diario Montañés, la comunicación con los sindicatos tampoco incluye una nueva propuesta de cita para la mesa de diálogo.

Tras ocho meses de conflicto y varios avances en el mes de julio, la negociación vuelve a estar paralizada. Desde el último encuentro entre Consejería y sindicatos el pasado 16 de julio no hay noticias sobre el acuerdo. Y eso que las posturas coincidían por primera vez en el grueso del acuerdo: la cantidad de subida generalizada.

La posibilidad de convocar una reunión durante el mes de agosto es limitada. Es una fecha de descanso para una gran parte de los trabajadores de la Consejería, pero también de los dirigentes políticos, que son los encargados de analizar junto al consejero, Sergio Silva, la viabilidad de las propuestas. ¿Qué supone alargarlo un mes más? Se acerca el inicio de curso en septiembre. Y tal y como advirtieron los sindicatos, sin un acuerdo de aumento salarial sobre la mesa «no va a comenzar con normalidad».

La amenaza de paros y manifestaciones durante el mes de septiembre no ha impedido a la Junta de Personal Docente dar el siguiente paso para avanzar en la negociación. Y es que, hasta el último encuentro, el acuerdo parecía «más cerca que nunca» para ambas partes.

Un punto común

Las negociaciones durante el mes de julio tuvieron como resultado, por primera vez, que Educación y sindicatos llegaran a un punto en común en la cantidad lineal. Por cierto, el condicionante que parecía más lejano al inicio del diálogo. Además de alcanzar los 180,23 euros más al mes progresivamente en 2029, se planteó un aumento con los sexenios de hasta 187 euros por antigüedad y formación. Son los detalles técnicos de la negociación los que están lastrando el acuerdo.

¿Y cuáles son esos «flecos» pendientes? Los tiempos. Los sindicatos piden el adelanto del pago del complemento por antigüedad y formación y Educación plantea que no es posible en el primer tramo. Es decir, al que más docentes afecta. También debaten sobre la fecha del pago final de la cantidad lineal. Mientras que la Consejería lo ofrece en septiembre del 2029, los sindicatos solicitan adelantarlo a enero. Incluso, recogen la posibilidad de que ese aumento se de conforme al IPC.