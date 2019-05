Revilla: «Para mí no ha sido ninguna sorpresa» 02:59 Revilla, en la sede regionalista repleta de medios de comunicación y afiliados. / Alberto Aja El líder regionalista asegura que se sentará con todos los partidos, «menos con Vox que no cree en las autonomías» ANA DEL CASTILLO y ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Lunes, 27 mayo 2019, 02:51

Lo había advertido Miguel Ángel Revilla una y otra vez durante la campaña electoral -«El Partido Regionalista de Cantabria será el partido hegemónico»- y también lo auguraron las encuestas: El PRC ganará las elecciones. Pues así ha sido, se cumplieron todos los vaticinios.

«No es por presumir, pero tenía asumido hace ya días este resultado. Yo me lo esperaba. No hay nadie que conozca mejor Cantabria que yo», ha dicho Revilla ante una docena de micrófonos, nueve cámaras y multitud de periodistas en la sede regionalista de 80 metros cuadrados. Parecía una caja de cerillas, pero qué le importa eso a Revilla: «Aquí estamos los de casa y estamos felices en este piso, suficiente para que haya aquí (se pone a contar) nueve cámaras. Para qué vamos a alquilar una sede ostentosa. Eso no nos va a nosotros».

Con aires de ganador y henchido de orgullo, el líder regionalista ha asegurado que lo notaba en la calle: «Conozco hasta las miradas de la gente. Incluso los que me saludan de manera amable y sé que no me van a votar. Más allá de cualquier encuesta, la mía es de todos los días, porque no hay fiesta o feria a la que no vaya. No ha sido ninguna sorpresa», prosigue. «También vaticiné que no entraba Podemos», señala.

Flanqueado por el diputado José María Mazón y Paula Fernández, la número dos del partido, Revilla asegura estar muy agradecido a los ciudadanos de Cantabria por la fidelidad «inamovible». «Eso es lo que me hace seguir en política y luchar por la región», ha dicho.

Hoy, el sueño de Revilla -el de llegar a ganar las elecciones- se ha hecho realidad, aunque ya lo sabía. Entre tanta 'no sorpresa', le ha hecho especial ilusión «que vayamos a tener alcalde en Torrelavega y el resultado en Villaverde, que me lo he ganado viajando muchas veces hasta allí».

Así ha vivido Revilla y su equipo el escrutinio. / Alberto Aja

Pactos: «Tarea ingrata»

Revilla dará libertad para cerrar pactos en sus municipios. Es una norma del partido, la de confiar en sus filas. Además, no piensa ponerse a discutir. «Cada ayuntamiento decide con quién pacta. Si se nos pide consejo, le damos, pero con libertad. Nadie mejor que ellos para decidir».

Refiriéndose también a los pactos, el regionalista ha dicho que cree más en las personas que en las siglas y ha puesto como ejemplo los ocho años de «convivencia extraordinaria» con Martínez Sieso -«todo un caballero», ha dicho- y con el PSOE, «menos estos últimos cuatro años».

Paco Martín saluda a Revilla. / Alberto Aja

Si ahora hay un pacto tiene que estar «muy bien amarrado» y ligado a una cuestión fundamental para Revilla: «Que seguimos dependiendo de Madrid para cosas importantes para Cantabria (el tren a Bilbao, Valdecilla o La Pasiega), pero lo bueno es que ahora tenemos a Mazón allí», se consuela.

Y para pactar, el presidente piensa reunirse con todos. Bueno, «con Vox no, que quiere acabar con las autonomías y yo llevo media vida luchando por la mía». Un día de felicidad plena para Miguel Ángel Revilla, aunque triste también por otro lado: «Que no pueda estar aquí Rafael de la Sierra».

Ni uno más

A las ocho y media de la tarde ya no entraba un medio de comunicación más en la minúscula sede regionalista de 80 metros cuadrados. Antena 3, La Sexta, Telecinco, TVE, los medios locales... Todos querían hablar con el protagonista de la noche, Miguel Ángel Revilla, que se ha pasado la tarde -por cierto- animando al Racing en el campo.

A las diez de la noche Revilla llegaba a la sede, donde para entonces el tiembre no paraba de sonar. El teléfono del presidente tampoco. «Va muy bien la cosa», decía a sus interlocutores. Cada vez más simpatizantes y regionalistas llegaban al edificio. Al término de la rueda de prensa, que ha durado 45 minutos, sonaba 'Viento del Norte' en el pequeño piso.

Por municipios

En la mesa del Barrio Pesquero -la primera en hacer recuento en Santander y donde siempre ganaba el PSOE- el PRC ha conseguido 153 votos frente a los 90 del PSOE, 57 del PP, 17 Ciudadanos y 10 de Vox.

El PRC ha conseguido mayoría absoluta en Soba sacando seis concejales, Anievas, Tudanca, Molledo,Pesquera (Miguel Ángel Simón Mantilla seguirá como alcalde) y en Camaleño con cinco concejales, uno del PP y otro del PSOE. Oscar Casares, por tanto, repite por tercera legislatura (fue elegido en 2011 y 2015) como alcalde. El partido estrena mayoría absoluta en Bárcena de Pie de Concha, Polanco, Corvera de Toranzo, Reocín y Ruente. En resumen, el PRC ha conseguido mayoría absoluta en 30 municipiosy gana en 41.