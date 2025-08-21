El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha, Fernando Mirapeix, Pedro Casares, Alejandro Liz, Luis Ángel Agüeros, Odette Álvarez, Isabel Urrutia, Gema Igual, Carmen Ruiz, José Manuel Conde y Francisco González Redondo.

De izquierda a derecha, Fernando Mirapeix, Pedro Casares, Alejandro Liz, Luis Ángel Agüeros, Odette Álvarez, Isabel Urrutia, Gema Igual, Carmen Ruiz, José Manuel Conde y Francisco González Redondo. Juanjo Santamaría

Los Emboques de Oro brillan en Santander

Odette Álvarez, José Manuel Conde, Francisco González Redondo y Fernando Mirapeix fueron distinguidos por la Casa de Cantabria en Madrid

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:36

«Creo que los premiados están bien elegidos» explicaba este jueves Carmen Ruiz, presidenta de la Casa de Cantabria en Madrid y que en esta ... ocasión, como cada verano, ejercía de anfitriona en Santander. ¿El motivo? La entrega de los Emboques de Oro, unos galardones con los que esta embajada de la región en la capital distingue a personas que con su trayectoria profesional contribuyen al desarrollo de Cantabria y a darla a conocer fuera de sus fronteras. Fernando Mirapeix, presidente de la Federación Cántabra de Vela, la diseñadora Odette Álvarez, el barítono y compositor José Manuel Conde y el divulgador Francisco González Redondo componen el elenco de premiados en la edición correspondiente a este año.

