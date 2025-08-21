Los Emboques de Oro brillan en Santander

«Creo que los premiados están bien elegidos» explicaba este jueves Carmen Ruiz, presidenta de la Casa de Cantabria en Madrid y que en esta ... ocasión, como cada verano, ejercía de anfitriona en Santander. ¿El motivo? La entrega de los Emboques de Oro, unos galardones con los que esta embajada de la región en la capital distingue a personas que con su trayectoria profesional contribuyen al desarrollo de Cantabria y a darla a conocer fuera de sus fronteras. Fernando Mirapeix, presidente de la Federación Cántabra de Vela, la diseñadora Odette Álvarez, el barítono y compositor José Manuel Conde y el divulgador Francisco González Redondo componen el elenco de premiados en la edición correspondiente a este año.

El Hotel Santemar ha sido el escenario de esta celebración, que volvió a reunir a una completa representación de la sociedad regional, que acude puntualmente a una cita que nadie quiere perderse, y que constituye una prueba del apego social de que goza la Casa de Cantabria en Madrid en su tierra.

Para Fernando Mirapeix, recibir este premio ha supuesto «una emoción enorme», como aseguraba. «Creo que premia una labor que hemos realizado, primero con la Asociación Mil Velas y luego con la Federación Cántabra de Vela. Pienso que todos tenemos que aprovecharnos de esa embajada, y este galardón refuerza mis lazos con la Casa de Cantabria para hacer más actividades y contribuir en todo lo que pueda a que sea más conocida».

En el caso de Francisco González Redondo, esa satisfacción llega «por partida doble» al reconocer la labor de «un madrileño con raíces cántabras» como él. Pero, ante todo, lo que más valora es la razón por la que se le distingue: difundir la figura de Leonardo Torres Quevedo, «el más prodigioso inventor de su tiempo». «Como llevo casi cuarenta años dedicado a que el mundo conozca la labor de este cántabro universal, que te premien con un Emboque de Oro sirve para que uno vea que no ha sido en balde y que se valora lo que uno está haciendo. Y la idea es ésa, que todos los cántabros conozcan de una vez por todas y para siempre que aquí nació la persona más importante para la historia de la ciencia española».

Ese mismo orgullo sentía la diseñadora de moda Odette Álvarez, directora creativa de la firma Teté By Odette. «Estoy muy emocionada por este galardón, y muy orgullosa de que sea aquí, en Santander, por lo cántabra que me siento y la embajadora que soy llevando siempre mi moda a todo el mundo».

José Manuel Conde, barítono, compositor, abogado y presidente durante una década de la Casa de Cantabria en Madrid, completa el grupo de premiados, en su caso reconociendo su entrega como gestor y artista.

«Es algo muy bonito», afirmaba él mismo. «Un reconocimiento así después de tanto tiempo al frente de la Casa es una forma maravillosa de terminar la andadura... y de empezar otra, porque la vida siempre continúa».

Además de entregar los Emboques de Oro, la Casa de Cantabria en Madrid distinguió también como Socios de Honor a la Asociación de Turismo Rural y a la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria.