Una encuesta del PP nacional propone a Ana Madrazo como alternativa a Buruaga Javier Cotera El partido también pregunta a los cántabros si votaría a Gema Igual y, en caso negativo, si prefieren un candidato «joven y nuevo» para Santander GONZALO SELLERS Santander Miércoles, 3 octubre 2018, 15:39

«¿A quién prefiere como candidata del PP en Cantabria, a María José Sáenz de Buruaga o a Ana Madrazo? ¿Votaría a Gema Igual en Santander? Si no lo hiciera, ¿preferiría un candidato nuevo y joven?». Estas son las preguntas que se han encontrado al otro lado del teléfono los cántabros elegidos por SigmaDos, la empresa contratada por el PP nacional para pulsar la temperatura de sus posibles cabezas de lista en todas las comunidades a ocho meses de las elecciones.

Este tipo de sondeos suelen ser habituales en los periodos preelectorales, pero ahora, tras la crisis que ha sacudido al PP cántabro y el clima de duda que existe sobre ciertas candidaturas, la encuesta ha llamado la atención de muchos militantes y cargos del partido. Sobre todo, por la inclusión de Ana Madrazo como alternativa a Buruaga.

Las fuentes consultadas consideran que la diputada nacional actúa, en este caso, como una 'sparring' para fortalecer la posición de la presidenta del PP cántabro como candidata. Nadie, ni en Madrid ni en Santander, otorga crédito a Madrazo como aspirante a liderar las listas en la región en 2019. Ni siquiera van en ese sentido los pasos que ha dado Pablo Casado, sacándola de la dirección nacional tras el Congreso. «Viendo como está enfocado el sondeo, me parece muy poco serio», declaró ayer un alto cargo del partido. Una idea que comparten otros dirigentes consultados.

Desde Génova aseguran que no existen dudas sobre la candidatura de la presidenta del PP cántabro en 2019

La decisión de confrontarla a Buruaga en la encuesta fue del PP nacional, según ha podido saber este periódico, aunque todas las decisiones que se toman allí en relación a Cantabria son conocidas y consentidas por la presidenta regional. Aunque sea a regañadientes, como en el caso del ascenso de la crítica Ruth Beitia a la dirección nacional. El nombre de Ana Madrazo se eligió por ser una persona «suficientemente conocida» y, sobre todo, por no estar manchada con la crisis sufrida por el partido en la región, lo que podría tergiversar los resultados.

Fuentes de Génova aseguraron a este periódico que no existen dudas sobre la candidatura de Buruaga a la Presidencia de Cantabria y que contará con todo el apoyo de Madrid. Hasta el punto de que un alto cargo del partido -se baraja que sea el propio Casado- se desplace hasta Santander en las próximas semanas para 'investirla'.

Más incertidumbre existe con el futuro del PP en el Ayuntamiento de Santander. Gema Igual, aún no ha decidido si quiere presentarse y, en caso de ganar, seguir como alcaldesa de la capital cuatro años más. A los populares les queda muy lejos la mayoría absoluta de hace siete años y Santander es su principal caladero de votos. No puede haber errores con Miguel Ángel Revilla y su PRC pisándoles los talones en busca de su primera victoria electoral. Por eso, en el PP también hay quien duda de la idoneidad de Gema Igual por el desgaste de su imagen tras el fiasco del MetroTUS.

La encrucijada de Santander

En la encuesta encargada por la dirección nacional no confrontan a Igual directamente con otro posible aspirante. Según la versión oficial, se pregunta si la votarían en las elecciones y, en caso negativo, si preferirían a un candidato «joven y nuevo» para Santander. Sin dar nombres. Sólo ese perfil: joven y y nuevo.

La última vez que la alcaldesa habló sobre su futuro político fue hace dos semanas. «La decisión todavía no está tomada», dijo, «y no se tomará en un futuro inmediato porque todavía no ha llegado el momento»

Igual aseguró que para tomar la decisión influirá «por supuestísimo» su experiencia como regidora, que será «una de las razones principales», teniendo en cuenta tanto los problemas que ha sufrido durante esta legislatura como las satisfacciones, «que han sido muchísimas». «Han sido más los buenos momentos y los agradecimientos que los sinsabores», sentenció.

Además, Igual habló de ella y de otros, de los que se postulan como cabezas de lista de otros partidos. «Yo ya he probado lo que es ser alcaldesa. Yo sí lo he sentido y, por eso, la responsabilidad es mayor». La decisión, subrayó, deberá «ir aparejada» con otros aspectos como «tener ilusión, tener proyecto, tener apoyos y tener un programa con el que salir a pedir la confianza a los santanderinos», ya que «el último objetivo» es mejorar su vida y «ser la mejor opción para llevar a buen puerto» a la ciudad, concluyó.

La encuesta no sólo pregunta por Buruaga e Igual. El PP también se interesa por la intención de voto en Cantabria y por los partidos preferidos para firmar un hipotético pacto de Gobierno. En las conversaciones aparece siempre el PRC, no sólo por ser su rival más enconado, sino porque hubo un tiempo -hace 15 años- que compartían Consejo de Gobierno en Peña Herbosa. Pero Miguel Ángel Revilla ve muy complicado que pueda repetirse. «Es muy difícil porque tienen aversión a nuestro partido. Añoro otras etapas donde hubo gente del PP normal, como José Joaquín Martínez Sieso -con quien compartió Gobierno durante ocho años-, donde hubo un entendimiento absoluto, con gente educada, que hacía sus críticas, pero en un tono entendible», reflexionó el regionalista, quien, no obstante, no se cerró en banda ni descartó sentarse a hablar con ellos.

En la encuesta también se hace mención a temas nacionales y se pide opinión sobre el actual Gobierno de Pedro Sánchez.