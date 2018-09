Casado ficha a Ruth Beitia, una de las diputadas críticas con Sáenz de Buruaga

Las relaciones entre Santander y Génova se enfrían todavía más. El presidente nacional del PP ha fichado como responsable de deportes de su Ejecutiva a la diputada cántabra y medallista olímpica Ruth Beitia, 'mano derecha' de Ignacio Diego y una de las dirigentes críticas con la actual cúpula regional. De hecho, a Pablo Casado le ha importado muy poco que la deportista tenga un expediente de expulsión abierto, junto a otros ocho parlamentarios, por bloquear el relevo del portavoz parlamentario, Eduardo Van den Eynde, por la presidenta del PP regional, María José Sáenz de Buruaga.

La decisión, que se hizo pública a través de la web nacional del partido y de la que no se informó a los medios -a diferencia del nombramiento de Juan Corro, Diego Movellán o Ana Urrestarazu-, supone un golpe de autoridad de Madrid, que no ha sentado nada bien en la dirección cántabra.

El propio Casado llamó «por teléfono» hace unos días a Beitia para ofrecerla su entrada en la Ejecutiva Nacional y la deportista inmediatamente dio un sí rotundo. «Estoy muy contenta e ilusionada. Me dijo que estaría encantado de que pudiese llevar en su equipo todo el tema del deporte español y yo estoy encantada de poder hacerlo», dijo la diputada en conversación con este periódico.

«Estoy muy ilusionada. Me pidió que me incorporase para trabajar por el deporte español» // «Ahora no toca hablar del expediente de expulsión. Lo importante es que quieren contar conmigo» Ruth Beitia, Diputada del PP