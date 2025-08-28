A sus 35 años, el periodista cántabro Javier de Hoyos (Santander, 1990) se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión ... gracias a su trabajo en diferentes cadenas y programas de la pequeña pantalla. El último de ellos, D Corazón, el espacio de Televisión Española dedicado a la prensa rosa, que copresenta junto a Anne Igartiburu. A su corta pero intensa trayectoria profesional –ha trabajado en 13TV, Antena 3 y Telecinco, entre otros canales– se suma su enorme éxito en las redes sociales, en las que triunfa dando a conocer la actualidad de famosos, influencers, cantantes y deportistas. Así lo demuestran sus casi 350.000 seguidores en Instagram y el millón y medio que aglutina en TikTok. Aunque ha sido un asiduo al verano en su tierra durante muchos años, en los últimos ejercicios su trabajo le ha impedido disfrutar de las playas cántabras, uno de sus placeres favoritos.

–Es usted santanderino pero pasa el verano en Madrid. ¿Cómo se le ocurre?

–Lo echo mucho de menos, pero desde que arranqué en los medios la época de mayor trabajo es el verano. Es el periodo en el que surgen más oportunidades porque los directores están de vacaciones y los presentadores también. A mí las oportunidades para presentar o dirigir programas me han llegado siempre en los veranos. Pero es verdad que siempre intento encontrar algunos días para irme con mis padres y en cierta manera rememorar un poco lo que hacíamos cuando era pequeño en Santander.

–¿Cómo es su verano actual y cómo recuerda los veranos de su infancia?

–Mi verano actual consiste básicamente en estar trabajando casi los siete días de la semana (ríe). Cuando era pequeño recuerdo que desde que empezaba a hacer bueno, antes incluso de que arrancase el verano, como mi madre es muy apasionada de la playa empezábamos a ir al Sardinero y si hacía viento a la Magdalena. Allí coincidíamos con Cioli y había veces que solamente estábamos bañándonos él y yo. Siempre me decía, «serás mi heredero». Íbamos todos los días más o menos desde la Semana Santa hasta septiembre. En cuanto salía un poquito el sol aprovechábamos para ir a la playa.

–Le gusta más la arena que las montañas, entonces.

–A mí me apasiona la playa. Encima las de Santander son increíbles, con esas bajamares impresionantes que te permiten pasear un montón y disfrutar de ellas.

–¿Qué lugares o planes recomienda para disfrutar del verano en Cantabria?

–Me encanta Comillas y siempre lo recomiendo, porque me parece un lugar super bonito y encima durante el verano hay muy buen ambiente. A mis amigos siempre les digo que tienen que ir a El Soplao, a las cuevas, a la réplica de Altamira… Son cosas que no tienen en otras comunidades. También recomiendo visitar Cabárceno, porque me parece un sitio digno de ver, en el que los animales viven casi en libertad y en el que puedes disfrutar de ellos de una forma única. Cuando era más joven yo siempre iba a Suances, porque nos juntábamos mucha gente joven y había muy buen ambiente en las playas y en las discotecas.

–O sea, que no se corta a la hora de presumir de Cantabria.

–Hombre, claro que sí. Y a los que vienen siempre les impacta. Mi marido, por ejemplo, es de Murcia y le impacta ver ese verde tan intenso que tenemos en Santander y que es tan difícil de ver en otras zonas de España. Es un color impresionante. Es verdad que lo tenemos porque nos llueve bastante, aunque ahora no tanto, pero luego cuando hace bueno lo disfrutas un montón. Y encima ahora Santander, gracias a que se han habilitado espacios como Las Llamas, que tiene zonas para ir a patinar o para montar en bici, se ha convertido en una ciudad perfecta.

–De la gastronomía cántabra mejor no hablamos...

–A mí lo que más me gusta son los sobaos. Cada vez que voy compro para que los pruebe todo el mundo. Sé que otra gente lleva anchoas y cosas así, pero a mí me fascinan los sobaos. Cuando estoy en Santander voy siempre al restaurante La Bombi, porque a mi padre le encanta. De Cantabria me gustan muchas cosas: las rabas, la carne...

–En verano Cantabria se empieza a parecer a Madrid por la cantidad de gente que hay.

–Es una conversación que tengo siempre con mi hermana, porque ella está viviendo allí y me cuenta lo que ocurre en verano. ¿Sabes lo que pasa? Me parece muy importante que Santander se llene de gente, y de gente joven que le aporte otra visión. Entiendo que los que viven allí de manera fija allí puedan considerarlo un poco una invasión que trastoca su paz habitual. Pero creo que es muy importante que se potencie el turismo para que así se conozca más y mejor. Yo, por ejemplo, he vivido mucho tiempo fuera, en Bilbao o en Madrid, y antes me daba cuenta de que no se tenía la visión de Santander que tenía yo. Por eso es importante que la gente conozca la Tierruca, que vean las cosas y que las trasladen, aunque a veces pueda llegar a ser un poco fastidioso. Hay que llegar a un equilibrio entre el turismo y la gente que vive habitualmente allí, pero ese turismo al final es gente que luego da a conocer en otras zonas del país y del mundo lo que es Santander y lo que es la cultura cántabra.

–¿Cree que esa idea y el conocimiento que se tiene de Cantabria han cambiado?

–Sí, y se nota por ejemplo en la cantidad y calidad de los eventos que se hacen, como los Baños de Ola o los festivales. Siempre han sonado los festivales de otras ciudades, y por eso está muy bien que ahora los cantantes sepan que hay un montón de turismo en Santander en verano y que es un sitio importante para hacer festivales, para que cada vez tengamos nombres más importantes que vengan a cantar y a hacer conciertos. Entiendo las quejas de la gente, pero claro, como yo estoy acostumbrado a la masificación de Madrid, muchas veces me digo que no es para tanto y que, al final, vale más el hecho de que la gente sepa lo que es la Tierruca.

–A nivel profesional no para usted de crecer. Ahora presenta D Corazón con Anne Igartiburu. ¿Cómo ha logrado llegar hasta ahí?

–Empecé trabajando en Informativos Telecinco en Bilbao y después me fui a Madrid, donde me especialicé en el mundo de la prensa del corazón porque era lo que realmente me gustaba. Entré en 'Socialité', que es un programa que se emitía en Telecinco, primero como redactor, luego como director y acabé dirigiéndolo y presentándolo cuando no estaba María Patiño. Ahora trabajo en TVE en D Corazón.

–Tiene miles seguidores en las redes sociales. ¿Cómo lo ha logrado, y que relación tiene con su éxito mediático?

–Es cierto que el 'boom' fuerte ha llegado por un trabajo que yo llevaba haciendo durante muchos años, y que consistía en intentar llevar el mundo del salseo a las redes sociales. Ahora hay una brecha enorme entre los jóvenes y la televisión, porque han sentido que ya están cansados de oír de los personajes de siempre, de Bertín, de Las Campos, etcétera. Y ellos tienen sus intereses, tienen sus nuevos personajes. Honestamente, creo que en D Corazón, el programa que presento con Ana Igartiburu, lo están haciendo muy bien y están haciendo esa simbiosis entre el corazón tradicional y el corazón actual. Pero hasta ahora no se prestaba mucha atención a ese corazón de las redes, de los influencers, y ahí es donde yo he encontrado mi hueco y donde de pronto he pegado un salto importante.

–Y menudo 'boom. Tiene un millón y medio de seguidores en TikTok y casi 300.000 más en Instagram. ¿Sigue pudiendo andar tranquilo por la calle?

–Es verdad que en determinados círculos, sobre todo entre los más jóvenes, he notado que la gente me pide fotos, me ven por la calle y me paran, pero a mí me encanta porque es una manera de poder poner cara a esa gente que ve mis vídeos, y también de que ellos sientan el calor. Muchos de ellos me dicen, «Me haces compañía desde que me levanto hasta que me acuesto con los salseos.» A mí me encanta poder tener ese contacto con la gente y sentir que a esa gente le gusta el contenido que hago, que le gusta el salseo. Como yo siempre intento defender a la prensa del corazón, pues me alegra que haya tanta gente joven a la que le guste un salseo sano, porque al final yo lo que intento hacer en las redes sociales es un salseo que no daña a nadie.

–¿Cómo plantea los contenidos que publica?

–Creo que en un mundo en el que ahora mismo nos tiende a dividir, a dividir a la sociedad, hay algo que nos une y es el salseo. Porque al final todos tenemos rupturas, todos nos enamoramos, todos tenemos una buena o mala relación con nuestra familia. Entonces, cuando lo vemos reflejado en los famosos, que es como surgió en su día la prensa del corazón, ayuda a entender que no somos los únicos que sufren o a los que les pasan estas cosas, que también hay otra gente que pasaba por ellas. Creo que el salseo nos une. y por eso es lo que yo intento hacer. Al final tengo mucho contacto con los famosos y muchas veces incluso les aviso de las novedades que voy a sacar. Muchas veces lo hablo con ellos o con su entorno más cercano para poder dar una información fidedigna y veraz.

–La sociedad ha cambiado, y la prensa y los medios también.

–Sí, los tiempos han cambiado. En los medios no solo ha cambiado la prensa del corazón, sino en general toda la prensa, que antes era más dura, iba más a saco, y ahora estamos aprendiendo a llevarnos entre todos. Creo que el corazón también está cambiando y en ese sentido el salseo que intento potenciar en las redes sociales es un salseo en el que todos se lo pasen bien, incluso los propios protagonistas de la noticias. Aunque no siempre les va a hacer gracia, porque hay veces que el hecho de que hablen de tu vida privada no te hace gracia, pero cuando tú estás exponiendo tu vida en las redes y estás ganando un dinero con esa exposición también tienes que entender que hay otras personas que hagan un periodismo en base a esa exposición y a la información que estás ofreciendo.

–¿Cómo es su público y por qué cree que su forma de comunicar tiene tanto éxito?

–Una de las razones más importantes se debe a que gente como Plex o Auronplay, que son cercanos y tienen un público muy amplio, dijeron que no les molestaba mi contenido, que les hacía gracia cuando yo justo estaba hablando de sus vidas. Quizás sus seguidores vieron que a ellos no les molesta y empezaron también a conectar conmigo y a ver que yo no estaba haciendo algo malo sino que estaba contando historias interesantes. Entre mi público actual hay de todo, pero ahora muchos son niños desde 12 a 16 años, y los que me siguen lo hacen gracias a las historias de amor que les cuento de gente como Aitana y Plex, de Lola Índigo o de Lola Lolita, de gente que es muy cercana a ellos.

–¿Cómo elige el tipo de contenido e historias que transmite para que luego funcionen tan bien entre su público?

–He tenido que estudiar mucho, porque hay muchos personajes y sobre todo en las redes sociales surgen nuevos cada semana. Ahora con TikTok o con Instagram tienes esa ventana abierta para hacerte un vídeo y que lo vea todo el mundo, sea para bien o para mal. No es como antes en la televisión, que tenías que hacer un casting y dependías de gente a la que le gustas o no. Aquí depende directamente del público y eso es bueno, porque es algo directo. Ellos me ayudan mucho. Intento leer la mayoría de los mensajes que me envían mis seguidores, aunque a veces es imposible leerlos todos. Me gusta leer lo que me dicen porque aprendo mucho. Ellos me dicen, «Habla de este salseo, habla de este personaje, habla de este tema.» Entonces me informo sobre el tema, veo si me siento bien contándolo y si es así, entonces lo abordó.

–Vamos, que casi le hacen el trabajo.

–Sí, sí. Yo cuento con un ejército de salseros que me envían fotos por todo el mundo de lo que están viendo, de los famosos y de sus historias. Es gente que están continuamente investigando y que me dicen «Mira lo que ha publicado este futbolista, esta chica, mira lo que ha publicado, están juntos en este sitio.» Muchas veces ellos me hacen ese trabajo de investigación y además yo se lo agradezco cuando quieren que les cite. Otras veces prefieren ser anónimos, pero en general quieren que les cite y lo hago porque me encanta tener esa gente que está pendiente y a la que además le hace mucha ilusión que yo cuente esas historias.

–Las redes sociales también tienen una cara oscura. ¿Cómo lidia con las críticas desmedidas y el anonimato?

–Ahora estoy en una etapa muy buena, pero también he tenido etapas difíciles. Por ejemplo, cuando estaba en el programa con Belén Esteban y la gente del universo Sálvame, yo lo presentaba cuando no estaba María Patiño y recuerdo que un día fui 'trending topic' pidiendo mi despido porque a la gente que veía el programa no le gustaba que yo lo presentase. Esos días te preguntas por qué la gente es así, qué le pasa. Entiendo que pueden tener sus favoritos pero tampoco entiendo aquel odio tremendo. La verdad es que como llevo tanto tiempo en las redes sociales y el 'hater' está a la orden del día, con cuentas que ni ves, al final te acostumbras y aprendes a gestionarlo. La gente que te quiere suele escribirte mensajes privados, mientras que la gente que te odia intenta ridiculizarte públicamente. Aprendí a no leer, a pasar. Si es una crítica constructiva, bien. Pero si es una crítica que busca hacer daño entonces no leo. Es parte de esta nueva realidad.

–Hablando de redes sociales, ¿cuál prefiere? ¿Instagram o Tik Tok? ¿O son iguales?

–Son universos muy distintos. En Instagram hay gente más adulta y en TikTok hay gente más joven. Yo suelo subir el mismo contenido a las dos redes, y noto que en Instagram me funcionan los vídeos que van dirigidos más a un público más clásico o más adulto, y en TikTok me funcionan más los vídeos que van dirigidos a una audiencia muy joven. Las dos son diferentes a Youtube, por ejemplo, donde la gente quiere videos más largos y elaborados. En Tik Tok e Instagram lo que la gente quiere es inmediatez y vídeos de cortísima duración porque enseguida se cansan.

–Ya para despedir, ¿por qué recomendarías a la gente que venga a disfrutar del verano viniendo a Cantabria?

–Pues está muy claro. Porque en verano no te mueres de calor y tienes buen tiempo, porque hay muy buena gente, mucha fiesta en la calle y unas playas únicas. La gente está feliz, tienes gastronomía deliciosa y muy buen ambiente. No se puede pedir más.