Javier de Hoyos en los Jardines de Pereda de Santander con sus mascotas. DM

Javier de Hoyos

Periodista
«Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»

El periodista y presentador cántabro pasa el verano en Madrid por trabajo

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:30

A sus 35 años, el periodista cántabro Javier de Hoyos (Santander, 1990) se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión ... gracias a su trabajo en diferentes cadenas y programas de la pequeña pantalla. El último de ellos, D Corazón, el espacio de Televisión Española dedicado a la prensa rosa, que copresenta junto a Anne Igartiburu. A su corta pero intensa trayectoria profesional –ha trabajado en 13TV, Antena 3 y Telecinco, entre otros canales– se suma su enorme éxito en las redes sociales, en las que triunfa dando a conocer la actualidad de famosos, influencers, cantantes y deportistas. Así lo demuestran sus casi 350.000 seguidores en Instagram y el millón y medio que aglutina en TikTok. Aunque ha sido un asiduo al verano en su tierra durante muchos años, en los últimos ejercicios su trabajo le ha impedido disfrutar de las playas cántabras, uno de sus placeres favoritos.

