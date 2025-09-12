El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sede de la Aemet en Cueto, Santander.

El Estado renovará 6 de las 22 estaciones de la Aemet en Cantabria

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, visitó las instalaciones de la agencia en Santander

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:36

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) invertirá 360.000 euros en renovar seis estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) de Cantabria. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en su visita de esta semana al centro territorial de la Aemet, ubicado en la costa norte de Santander, en Cueto, donde trabajan 30 profesionales de la Agencia, dirigidos por Sergio Fernández. Durante el encuentro, se han puesto de relieve algunas de las funciones más desconocidas de la agencia como la coordinación de las previsiones meteorológicas para la operativa de los aeropuertos en todo el norte o la importancia que han adquirido sus previsiones ante el cambio climático.

Según informa la Delegación del Gobierno, se van a renovar seis estaciones meteorológicas automáticas de las 22 existentes en Cantabria: Alto Campoo, San Vicente de la Barquera, Torrelavega, Castro Urdiales, Polientes y Nestares. A ellas, se unen las 55 estaciones manuales de colaboradores.

«Quiero poner en valor el compromiso del Gobierno de España y el Ministerio para la Transición Ecológica por sus inversiones para mejorar los servicios públicos», ha afirmado el delegado, que ha detallado que estas renovaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con el que, gracias a los fondos europeos, «estamos transformando el país».

Prevención

Por otro lado, ha puesto en valor el «extraordinario» trabajo de la Aemet en Cantabria y en toda España y que es «fundamental» en materia de prevención. «Los avisos que realizan son claves para que las autoridades puedan decidir sobre alertas ante fenómenos meteorológicos adversos o emergencias», ha indicado Casares.

En este sentido, se ha referido a la ola de incendios que ha afectado este verano al país y en la que la labor de la Aemet ha sido «decisiva» en la lucha contra el fuego.

En otro orden de asuntos, Casares ha destacado otros trabajos de la Aemet en Cantabria «menos conocidos», especialmente la coordinación de las previsiones meteorológicas para la operativa de los aeropuertos de todo el norte de España, en concreto de los 10 aeródromos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra.

«Para que se hagan una idea, el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander no podría funcionar sin el trabajo que se hace desde el observatorio meteorológico que tiene la Aemet en el aeropuerto y que cada 30 minutos emite avisos con previsiones para garantizar la seguridad de los vuelos», ha explicado el delegado.

Para finalizar, ha resaltado de nuevo la importancia de la Aemet en la situación actual en la que «la emergencia del cambio climático» hace que «cada vez sean más los fenómenos adversos y extremos» y cuyo trabajo contribuirá a la hora de adoptar medidas o emitir alertas ante intensas lluvias, incendios o altas temperaturas.

