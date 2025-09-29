El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Instalaciones de la empresa CAF en Beasain (Guipúzcoa). Daniel Pedriza

La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria

El Ministerio organizó en febrero de 2024 un acto en la factoría vasca de Beasain para formalizar el inicio de los trabajos con los trenes, pero no han arrancado hasta este año

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El 26 febrero de 2024, aproximadamente en el momento en que tenían que llegar a Cantabria los 21 nuevos trenes que servirán para modernizar ... de las Cercanías y poner fin a los problemas constantes que sufren los usuarios, fue el momento en el que, en realidad, comenzó oficialmente la fabricación de las unidades. Tres años de retraso y tres años más de retrasos y cancelaciones que se explica por una de las situaciones más estrambóticas de la contratación pública en España de los últimos tiempos: el escándalo de los trenes que no cabían por los túneles, encargados por la empresa pública Renfe y cuyo fallo en la toma de medidas se detectó antes de que comenzara su diseño en la factoría.

