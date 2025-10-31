El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El buzo cántabro José Antonio Bermejo Álvarez. DM

Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén

El cuerpo del santanderino José Antonio Bermejo Álvarez fue rescatado este jueves por un compañero en el embalse del Rumblar en Baños de la Encina

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:55

Este jueves falleció en el embalse del Rumblar, ubicado en Baños de la Encina, en Jaén, el buzo cántabro José Antonio Bermejo Álvarez mientras realizaba ... unas labores de mantenimiento en la presa de la infraestructura. El trabajador santanderino, de 63 años, fue rescatado en torno a las 17.15 horas por uno de los compañeros que trabajaban con él en una contrata de una empresa catalana, quien tras sacar del agua a la víctima solicitó ayuda al centro de coordinación.

