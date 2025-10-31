Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén

Este jueves falleció en el embalse del Rumblar, ubicado en Baños de la Encina, en Jaén, el buzo cántabro José Antonio Bermejo Álvarez mientras realizaba ... unas labores de mantenimiento en la presa de la infraestructura. El trabajador santanderino, de 63 años, fue rescatado en torno a las 17.15 horas por uno de los compañeros que trabajaban con él en una contrata de una empresa catalana, quien tras sacar del agua a la víctima solicitó ayuda al centro de coordinación.

Tras recibir el aviso, en la zona se personaron miembros de Guardia Civil, de la Policía Local y de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes certificaron la defunción del buzo cántabro.

En estos momentos se ignoran las causas del fallecimiento del trabajador cántabro, que podrán conocerse tras la autopsia que se va a realizar. Las fuentes conocedoras del caso apuntan a un posible fallo físico del buzo, aunque ese extremo deberá ser confirmado por la prueba forense.

Compañeros cántabros en el sector del fallecido han confirmado a este periódico que se trataba de un profesional con una larga experiencia en materia y también muy apreciado en el gremio. Asimismo, desde la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional (Anebp) han confirmado el suceso y que se trataba de un buzo profesional.