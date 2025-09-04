Un fallo informático retrasa el primer Alvia Santander-Madrid y otros trenes con origen y destino a la capital Los servidores han vuelto a funcionar con normalidad mientras la circulación ferroviaria se recupera de forma gradual

Una caída en los servidores informáticos está causando desde este mediodía retrasos y paradas en trenes con origen y salida desde Madrid. El primer Alvia de la mañana (con salida desde Santander a las 06.48 horas) ha sido uno de los afectados al quedar detenido en el trayecto poco antes de su llegada a la estación de Chamartín con algo más de una hora de retraso, según usuarios afectados, cuando estaba previsto que llegara a destino a las 11.23 horas, según confirma Adif, el gestor público de la red ferroviaria, a este periódico.

La avería informática ya ha sido resuelta y la circulación ferroviaria se recupera a primera hora de la tarde de forma gradual, aunque la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible por el momento.