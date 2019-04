«Vox era algo que faltaba desde la Transición, con valores católicos y en defensa de la nación» D. Pedriza El líder regional del partido emergente cree que «al PP le va a pasar lo mismo que a UCD y va a terminar desapareciendo del mapa político. Ha desilusionado a mucha gente» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Jueves, 18 abril 2019, 07:41

Emilio del Valle (Madrid, 1960) ha reencontrado en Vox los principios por los que entró en el PP. La decepción con la «derechita cobarde» de MarianoRajoy que «incumplió» las promesas electorales más ideológicas hicieron al exconsejero de Presidencia popular en la época de José JoaquínMartínez Sieso darse de baja en el partido.

–¿Qué hace un hombre como usted en un partido como éste?

–Llevaba muchos años en el Partido Popular, pero me defraudó por las promesas incumplidas de Mariano Rajoy. Hablo del aborto, de la promesa de bajada de impuestos, que finalmente fue una subida, la aplicación de un 155 muy 'light'.... Hace tiempo que me empecé a acercar a Vox por mi grupo de amigos y a colaborar con ellos.

–¿Qué ha cambiado en el ideario del PP o el suyo propio?

–En el PP conviven muchas sensibilidades. No hay más que ver que el número uno al Congreso, Diego Movellán, es proabortista, antimonárquico y se considera una persona muy progresista, incluso él reconoce que es un bicho raro dentro del PP; y el del Senado, Javier Puente, es todo lo contrario. Nadie puede estar al cien por cien de acuerdo con lo que hay en el PP. Van a terminar como la UCD. La parte más demócrata, cuando el PSOE renunció al marxismo, se pasó a las filas socialistas, y la conservadora conFraga. Al final la UCD se transformó en el CDS y terminó desapareciendo. Al PP le va a pasar exactamente lo mismo y va terminar desapareciendo. La parte más progresista se está marchando a Ciudadanos y la parte más conservadora se la está llevando Vox.

–¿Veo que es de los que piensa que el PP es la 'derechita cobarde'?

–Por supuesto. Es una muy buena definición. Rajoy hizo una buena gestión económica, pero no tuvo valor para implantar las señas de identidad que le llevaron a la mayoría absoluta. Nos desencantó a muchísima gente.

–¿Qué son? ¿Ultraderecha, extrema derecha, derecha populista...?

–Me da igual cómo nos califiquen los demás. Toda la vida me he considerado una persona de derechas, aunque mi perfil siempre ha sido moderado. No soy de centro-derecha ni liberal. Me he puesto ya el chubasquero para las críticas. Soy consciente de que me van a llamar facha, ultra y de todo, pero no lo soy. Y Vox tampoco lo es. Si vas a un acto verás banderas constitucionales y a la gente que está ahí con un sentimiento de españolismo. No hay símbolos fascistas ni brazos en alto.

Recuperar los bajos del Sardinero Emilio del Valle quiere inmortalizarse frente a los bajos del Casino de El Sardinero para denunciar el estado de abandono en el que se encuentra una de las zonas más emblemáticas de Santander. El número uno de Vox al Congreso considera que el Ayuntamiento de la capital debería obligar a acondicionar los locales comerciales para devolver el edificio a sus años dorados y recuperar una zona por la que cada año pasan miles de turistas y es una de las caras más famosas de la capital cántabra. Lamenta, además, que no se potencie la apertura de locales cerrados en El Sardinero.

–Vox defiende un estado centralista. ¿Hay cabida en Cantabria para un hueco así?

–El tema de las autonomías como están planteadas no son rentables. Lo prioritario es la devolución de Educación, Sanidad, Justicia e Interior, porque se producen desigualdades. Mi hijo estudia en Madrid y aparece como desplazado. Fue al médico, no le atendieron porque se le había olvidado renovarlo y le mandaron a urgencias, donde estuvo cinco horas esperando a que le dieran una receta. Eso no es de recibo. La tarjeta sanitaria, por ejemplo, debería ser única.

–¿Qué tres temas va a llevar en cartera si llega al Congreso?

–Nuestra prioridad es España, pero llevaremos todos los temas regionales que sean importantes. Ha habido muchos incumplimientos por parte del Gobierno central, independientemente del color que estuviese. El Desfiladero de la Hermida es una tomadura de pelo. ¿El tren? Igual. No se trata de que sea un AVE, sino de que puedas estar en tres horas en Madrid. No es de recibo que te tires casi cinco horas metido en el tren, y eso cuando no se rompe la catenaria.

–Revilla siempre ha hecho suya la bandera de la unidad de España. ¿Por qué votarles a ustedes?

–Nosotros, además de la defensa de la unidad de España, estamos por la vida y en el PRC no sé ni qué opinan. Es un tema escabroso y la gente no se moja. No hay que ser sólo proespaño l sino defender valores.

–Casado dice que son la derecha de la barra de bar...

– También Rivera dijo que en Vox se entendía que los gais eran enfermos mentales. Eso es falso. Nosotros creemos en la libertad y la igualdad. Sólo hemos dicho que abogamos por cambiar la terminología al entender que se debe llamar unión civil aquellos que no se casen por la iglesia, independientemente de la orientación sexual.

–¿Teme que les pase como a Podemos, ser una pompa de jabón y pinchar en cuatro años?

–No, porque el PP tiende a desaparecer. Vox era algo que faltaba desde la Transición. Alianza Popular representaba la derecha, no hay que olvidar que votó en contra del capítulo 8 de las autonomías, y eso se ha olvidado. Nosotros representamos una opción de principios católicos, valores y defensa de la nación. Me para mucha gente por la calle diciendo que por primera vez va a ir a votar.

–¿Usted está a favor de tener armas en casa?

–Ha sido mal interpretado a posta. Lo que Santiago Abascal dijo es que cuando tú estás en tu casa, y entran a robar, puedas defender tus bienes y a tu familia. Nosotros no queremos ir por la calle con una pistola en la cintura y ni que haya armas para todos, sino que el que la tenga en casa, con licencia y arreglo a la ley, pueda defenderse con ella sin que eso le lleve a la cárcel. Lo que creemos es que debe ser como en EE UU. Si entra un delincuente a robarme y a violar a mi mujer, y tengo un arma, le pego dos tiros y, si fallece, qué le vamos a hacer. Intentaremos no matarle, pero con los nervios igual es muy difícil apuntarle a una pierna. O darle con un cenicero o una escultura que tenga a mano, pero que yo me pueda defender.