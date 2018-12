Félix Álvarez aceptaría optar a la Presidencia de Cantabria si se lo pide Cs «Si los afiliados me eligen para ser candidato a la Presidencia de mi tierra, ya no veo una cima más alta que subir», ha afirmado el diputado nacional DM . Santander Viernes, 28 diciembre 2018, 17:40

Si el partido se lo pide, Féliz Álvarez se presentaría a las primarias para elegir el candidato a la Presidencia de Cantabria. Aceptaría «encantado», ha dicho el portavoz autonómico y diputado nacional por Cantabria de Ciudadanos (Cs).

El el desayuno informativo que Álvarez ha ofrecido este viernes para hacer balance del año, los periodistas le han preguntado por esta posibilidad. De presentarse a las primarias, tendría que enfrentarse al que fuera director general de Cultura en el anterior Gobierno regional del PP, Joaquín Solanas, y el ex secretario de Organización de Ciudadanos (Cs) en Cantabria, José López.

«A mí, que el partido me pida presentarme a las primarias y si luego los afiliados de Ciudadanos me eligen para ser candidato a la Presidencia de mi tierra, de Cantabria. Yo ya no veo una cima más alta que subir. No la concibo«, ha resumido.

Sin embargo, Félix Álvarez ha puntualizado también que está «muy bien» en Madrid con un trabajo en el Congreso de los diputados que le «apasiona», aunque ha incidido que está a disposición del partido, al tiempo que ha puntualizado que a él «no» le obliga nadie.

De todos modos, el portavoz autonómico ha precisado que de momento no se ha abordado este asunto, que tendrá que decidir después de las fiestas navideñas, ya que, según ha vuelto a apuntar, las primarias de Ciudadanos en Cantabria se estima que serán a finales de enero.