Finanzas sostenibles para inaugurar los másteres de Económicas y Empresas de la UC La Facultad da la bienvenida al alumnado de sus títulos oficiales de posgrado con un debate sobre el papel del director financiero ante este «aspecto estratégico»

M. Martínez Santander Lunes, 13 de octubre 2025, 20:48 | Actualizado 20:54h.

Bonos verdes, pactos sostenibles, seguros y resiliencia climática, colaboración público-privada, danas, 'créditos de la naturaleza', viviendas eficientes, biocombustibles... De todo eso y más se ha hablado esta tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria (UC), que ha inaugurado sus másteres oficiales del curso 2025-26 con una mesa redonda sobre las financias sostenibles y el papel del director financiero (CFO por sus siglas en inglés) ante un «aspecto estratégico» que las empresas han incorporado a sus agendas, según han insistido los ponentes.

El decano, Jesús Collado, ha hecho de anfitrión en una jornada que ha funcionado como «una primera clase» para los alumnos, y que ha sido organizada en colaboración con el Santander Financial Institute (Sanfi), cuya directora y profesora de la UC, Begoña Torre, ha compartido la mesa de la sala Gómez Laá junto con Pablo Esteban, subdirector general de Spainsif, moderador además del debate posterior. Les han acompañado el concejal de Economía del Ayuntamiento de Santander, Javier García, y Javier Vidal, director general de Economía del Gobierno cántabro.

Responsable en una plataforma dedicada a la inversión y las financias sostenibles, Esteban ha conducido una mesa en la que también han participado María Cristina Romero, responsable en Ethifinance, agencia europea de calificación, investigación y asesoramiento en materia de finanzas sostenibles que «aporta confianza al mercado»; y Claudia González, del Green Finance Institute, organización sin ánimo de lucro centrada en canalizar y facilitar capital sostenible. «Somos un bróker honesto», ha ejemplificado esta última.

Esteban ha destacado el «relevante» papel que juegan los directores financieros a la hora de lograr que una empresa actúe e interiorice la perspectiva sostenible, o, yendo a lo concreto, «acceda a préstamos verdes», por ejemplo. Romero y González han aterrizado la cuestión y la han vinculado con aspectos como el cambio climático, la innovación energética o los pactos verdes internacionales.

«Las finanzas dejan un impacto positivo a todos los niveles», también a nivel local, ha destacado González ante una numerosa representación del alumnado de los másteres oficiales de Económicas y Empresas –en total, son 73, la mayoría internacionales–. «La sostenibilidad aporta mucha transparencia a las compañías», ha apoyado Romero.