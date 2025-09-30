El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Monumento a Carrero Blanco ubicado en Santoña. DM

La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas

El Ministerio Público solicita a los municipios que informen de las razones por las que no están cumpliendo la ley de Memoria Democrática

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:08

La Fiscalía de Cantabria ha instado a 15 ayuntamientos de Cantabria a que retiren los monumentos y calles con nombres franquistas, dando cumplimiento así a ... la Ley de Memoria Democrática, tal y como hizo hace unos meses el Ayuntamiento de Santander.

