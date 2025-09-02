Sanidad firma un acuerdo para «reforzar» las competencias de los fisioterapeutas La Consejería y el Colegio profesional sellan un pacto para dar visibilidad a la labor del colectivo, colaborar en la prevención de las agresiones y evitar el intrusismo

Ignacio Serrano Garbayo Martes, 2 de septiembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

La Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Cantabria han firmado un plan de acción para visibilizar la profesión y ampliar sus competencias. Un acuerdo que supondrá «un punto de inflexión», en palabras del consejero César Pascual y del decano del colectivo, Jorge Fernández Vega. El compromiso sellado pone el foco en fomentar la deontología profesional, colaborar en la prevención de las agresiones, evitar el intrusismo profesional y luchar contra la publicidad engañosa y las pseudociencias o las pseudoterapias. En definitiva, se trata de «dar un paso más», de avanzar en apostar por la presencia de la fisioterapia en el sistema sanitario, para que «sea tratada con el respeto que se merece, luchando juntos contra quienes pretenden usurpar su trabajo y apostando por la autonomía profesional, que es también apostar por la mejor atención a nuestros ciudadanos».

En este sentido, el consejero ha reconocido que los profesionales de la fisioterapia «siempre» han estado ahí, tratando de que la gente recupere su estado original, cuando ha sufrido algún tipo de lesión o tiene algún tipo de patología, por lo que es necesario avanzar en su rol dentro del Sistema Nacional de Salud.

Tras la firma, Fernández ha puesto el énfasis en el problema del intrusismo laboral, donde quiromasajistas, quiroprácticos o supuestos osteópatas adoptan el papel de profesionales sin ningún tipo de validación, poniendo en riesgo la salud del paciente y en evidencia la labor de la profesión.

Por su parte, Pascual ha añadido que los fisioterapeutas «son más que técnicos de la rehabilitación, son artistas del movimiento, ingenieros del cuerpo humano, psicólogos del bienestar, es decir, profesionales sanitarios de primera categoría, que merecen ser tratados como tal». Por tanto, se trata de ir más allá del reconocimiento y lograr que la fisioterapia «sea tratada con el respeto que se merece, luchando juntos contra quienes pretenden usurpar su trabajo y apostando por la autonomía profesional, que es también apostar por la mejor atención a nuestros ciudadanos».

Los fisioterapeutas tienen la labor de reforzar la medicina con sus tratamientos, de los que son responsables «siempre y en exclusiva», como ha asegurado Fernández. «Podemos ser palanca o motor de retos importantes en todos los servicios de salud, sobre todo, en Cantabria, donde es fundamental la atención al envejecimiento de la población o la cronicidad», aseveró el decano. Para ello, entre las propuestas de mejora del pacto se incluye la ampliación del número de profesionales en los hospitales, para ayudar «al sistema de salud pública de Cantabria».

Un modelo de referencia

El compromiso adquirido tanto por el Colegio de Fisioterapeutas como por la Consejería busca construir un modelo de referencia de la fisioterapia en España. Todo ello a base de reforzar sus funciones en el sistema público de salud, aumentar su rol en la estructura de gestión, potenciar el prestigio de sus profesionales y favorecer la transparencia en el acceso a la fisioterapia con un registro público de actividad que resulte en una mayor accesibilidad para la ciudadanía.

Todo esto manteniendo el veto a las pseudoterapias y al intrusismo laboral al que tan vehementemente se han opuesto ambos representantes. El decano ha agradecido al consejero la predisposición institucional al pacto y su actitud constructiva durante todo el proceso y ha señalado que se siente «realmente satisfecho».