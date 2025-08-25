El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Al fondo, tras la carretera, la finca de Santa Marina donde se haría la promoción de San Vicente. Vicente Cortabitarte

Fomento proyecta 70 viviendas de alquiler asequible en Castro y otras 40 en San Vicente

La Consejería elabora ya el segundo paquete público de promociones, que tendrá colaboración privada y que incluirá también a Ruiloba y Ribamontán al Mar

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:49

El Gobierno de Cantabria pretende que el grueso de las 285 viviendas de alquiler asequible que está construyendo con el apoyo de los fondos europeos ... estén acabadas antes de que acabe la legislatura. Están repartidas por nueve municipios como Torrelavega, Laredo, Santoña o Polanco y pasarán a formar parte del parque público autonómico pese a que una parte importante se levantará mediante una fórmula de colaboración público-privada con la que la empresa participante pondrá parte del dinero y, a cambio, gestionará los inmuebles durante 50 años. Eso sí, con los precios de alquiler asequible –por debajo del mercado– que ha marcado la administración. La novedad es que ese paquete de viviendas destinadas al alquiler no será el único que impulse la Consejería de Fomento esta legislatura. El departamento que dirige Roberto Media ya está preparando una segunda fase que permitirá crear 70 inmuebles de este tipo en Castro Urdiales y otros 30 en San Vicente de la Barquera. Aunque todavía no se ha cuantificado el número de nuevos hogares, también se extenderá al menos a Ribamontán al Mar y Ruiloba, además del proyecto ya anunciado de El Campón de Santander.

