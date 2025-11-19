El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera

Un fontanero de Santander de 41 años está siendo investigado por la Guardia Civil por estafar a clientes que le contratan para llevar a cabo ... trabajos que cobra pero no realiza.

Su 'negocio' fue destapado a raíz de un cobro de 2.000 euros a un particular por una caldera y su instalación en una vivienda de Villaescusa. El cliente pagó y el fontanero incumplió su parte del contrato. Fue denunciado en el cuartel de El Astillero a finales de julio y los agentes, durante la investigación, averiguaron que ese mismo profesional estaba implicado en otras trece actuaciones de la Guardia Civil desde el año 2019 por estafas en ventas de calderas por internet que no eran enviadas ni tampoco instaladas.

Las víctimas son de Cantabria y también de otras provincias como Vizcaya, Granada, León, Valencia, Cáceres y Navarra.

En el caso de los últimos hechos denunciados en la casa de Villaescusa, el fontanero había estado peviamente en la vivienda y había comprobado que la caldera no tenía arreglo. Acordó con los dueños la compra de una nueva y su instalación por 2.000 euros en total. La víctima pagó esa cantidad por adelantado y esperó a que el fontanero acudiera con el aparato. Pero fueron pasando los meses y lo único que recibía eran «diferentes excusas para no realizar lo pactado, por lo que ambos acordaron la devolución del dinero pagado», explica la Guardia Civil. El vecino de Villaescusa llegó a recibir una imagen de la transferencia de 2.000 euros hecha presuntamente por el fontanero. Pero ese dinero nunca llegó a los perjudicados.

Finalmente, de las indagaciones realizadas este mes de noviembre, una vez identificado el presunto autor y localizado, le han sido instruidas diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito de estafa.