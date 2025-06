Rafa Torre Poo Santander Jueves, 26 de junio 2025, 22:28 Comenta Compartir

José María Incera fue el pionero al convertirse este año en la primera persona que consigue que un juzgado de España declare la injusticia de la condena a cadena perpetua impuesta a una víctima del franquismo. Concretamente a su padre, Bernardo Incera Varela. Algo inédito hasta ahora de lo que este jueves habló el fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, que hace un par de meses logró que Santander cambiase su callejero franquista. En un acto organizado por su propia Fiscalía y por el colectivo Desmemoriados, informó sobre las posibilidades que la ley 20/2022 de Memoria Democrática ha abierto para anular condenas ilegítimas emitidas durante la dictadura. «Frente al olvido, tenemos memoria, investigación y verdad para devolver la dignidad», afirmó rotundo ante el público que acudió a la Fundación Caja Cantabria donde se celebró el encuentro. También participaron Dolores Delgado, exfiscal general del Estado y actual fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Estado, y Jesús Arteaga, fiscal superior de Cantabria. Entre el público, se encontraba el exmagistrado Baltasar Garzón.

Yáñez hizo sonar por los altavoces la canción 'Los Olvidados' de Pedro Pastor que interpreta junto a Rozalén. Fue su carta de presentación. Su objetivo era bien sencillo. Animar a todas aquellas personas «que tengan un interés legítimo» a que acudan a su Fiscalía para poner en marcha los procedimientos para revertir las condenas impuestas durante la dictadura, como lo hizo José María Incera con su padre. «En definitiva, lo que nosotros hacemos es constatar un hecho pasado y acudir a un juez para que diga que ese hecho nunca se ajustó a la realidad», explicó. «Hay que hacer más ruido, cuanto más, mejor. Hay que gritarlo para que sientan vergüenza de lo que hicieron», añadió. «Hay que revelar públicamente lo que se hizo en esta época, por eso digo y sostengo que hablamos de temas que siguen estando de mucha actualidad», insistió.

«Nosotros constatamos un hecho pasado y acudimos a un juez para que diga que ese hecho nunca se ajustó a la realidad» Carlos Yáñez Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria

«Las víctimas tienen derecho a una investigación efectiva como único medio para llegar a la verdad y los fiscales tenemos la obligación de investigar» Dolores Delgado Fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado

El fiscal superior de Cantabria fue el encargado de abrir el acto. Aunque fue escueto, quiso dejar claro que «la memoria histórica es básica para cualquier persona y cualquier sociedad». En en sentido, apostilló que «si no tenemos memoria, educación y no conocemos nuestra historia no vamos a ningún sitio». Un hilo del que luego tiró el protagonista de la charla, el fiscal Yáñez, para recordar «una frase que me martillea: si ocurrió, puede volver a ocurrir».

El tono utilizado por Yáñez fue distendido porque su intención era alejarse del lenguaje administrativo y poco comprensible, en ocasiones, que genera la jerga jurídica. «Esta Fiscalía quiere estar cerca de las personas, tienen ustedes la oportunidad de encontrarse a unos funcionarios públicos que les dicen que quieren que les den más trabajo», bromeó.

«La memoria histórica es básica para cualquier persona y cualquier sociedad» Jesús Arteaga Fiscal superior de Cantabria

Ese es el objetivo final que buscaba tanto él como los organizadores del encuentro. Que todas las personas descendientes de represaliados que busquen «reparación y dignidad» acudan a la Fiscalía de Memoria Democrática. «Allí un grupo de personas estudiarán cada caso e investigarán», aseguró. Para los interesados dejó un número de teléfono de contacto (942 88 12 76) y un correo electrónico (fiscalia.torrelavega@justicia.cantabria.es).

La arenga de Delgado

La exfiscal general del Estado hizo de maestra de ceremonias. Repasó judicialmente las diferentes leyes hasta llegar a la actual de Memoria Democrática. Dolores Delgado también defendió la labor de los 49 fiscales de sala que hay repartidos por todo el país. En este sentido, para apuntillar el mensaje de Yáñez, defendió que el actual marco jurídico «dice que las víctimas tienen derecho a una investigación efectiva como único medio para llegar a la verdad». En este sentido, subrayó que «la ley establece la obligación del Estado a investigar, y todos los fiscales tenemos esa obligación: tenemos una deuda con las víctimas». Por último, expresó su deseo «de despolitizar la Memoria Democrática porque tenemos una Constitución y una ley que así nos lo exige».