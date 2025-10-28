El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La jubilación activa permite continuar trabajando a los médicos de Atención Primaria. DM

El futuro de 38 médicos jubilados pero «reenganchados» al SCS está en el aire

La prórroga, aprobada hace tres años para suplir la falta de relevo generacional, acaba el 28 de diciembre, y desde el SCS consideran «temerario que el Ministerio no renueve una medida que es eficaz»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:05

Comenta

Dentro de dos meses –el 28 de diciembre– se cumplen tres años desde que el Ministerio de Seguridad Social aprobó una prórroga especial para que ... los médicos de familia y los pediatras de los centros de salud que llegaran a la edad de retirada pudieran seguir trabajando de forma voluntaria compaginando ambos ingresos, el 75% de la pensión y el sueldo de la sanidad pública. Aquella medida excepcional se llamó jubilación activa mejorada, una fórmula muy diferente a la de la prórroga tradicional, que lo que hacía era alargar la vida laboral, retrasando la despedida. Y tres años era el tiempo de pilotaje concedido como solución de urgencia para suplir la falta de relevo generacional en el colectivo médico de Atención Primaria. En resumen, a falta de jóvenes facultativos de recambio –dada la merma de vocaciones de la especialidad de Medicina de Familia–, seguir tirando con los veteranos para contener un déficit que no deja de agravarse.

Te puede interesar

