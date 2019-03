Marta García deja el PRC y se pasa a Ciudadanos: «No puedo estar en un partido con el que no comparto valores» Mela Revuelta Cantabria Natural de la comarca de Campoo, es propietaria, junto a su pareja, de la ganadería Val de Mazo y fue distinguida por el Ministerio de Agricultura en los premios de excelencia a la mujer rural ANA DEL CASTILLO Santander Martes, 26 marzo 2019, 15:09

No es un castigo al partido en el que ha estado afiliada desde los 14 años, el PRC. Se trata de valores: «El cambio a Ciudadanos lo hago convencida. No puedo estar en un partido con el que no comparto valores», explica la ganadera cántabra y ahora también número 2 de la lista de Ciudadanos al Parlamento de Cantabria, Marta García Martínez.

Ya en mayo anunció a Miguel Ángel Revilla y a los suyos, los regionalistas, que, tras más de una década, se borraba de su lista. ¿Por qué? Para García la respuesta es sencilla -y «honesta»-. «El PRC ha abandonado al medio rural de Cantabria estos cuatro años. Ahora mismo, el diálogo con la Consejería de Medio Rural es complejo. El sector está abandonado. No sólo el mío, también el pesquero, la gestión forestal, la sanidad animal... La identidad de una tierra es la identidad del pueblo, no se puede consentir el maltrato a un sector que está herido de muerte». Precisamente ese es su paso al frente: rescatar al medio rural. Y lo hará con la formación naranja para que los ganaderos de Cantabria «estén representados» en el Parlamento regional.

Según García, que es propietaria de la ganadería Val de Mazo, en el municipio de Soba, junto a su pareja Rubén Seco, en Ciudadanos sí ha encontrado intereses comunes. Y enumera: «Albert Rivera ha anunciado medidas interesantes esta misma semana, como el pacto de Estado para luchar contra la despoblación. Eso me entusiasma. Ha anunciado una rebaja del 60% en el IRPF para quienes se asienten en el medio rural. Ha anunciado que las mujeres que quieran emprender en el medio rural van a tener una tarifa plana de autónomos de 30 euros, no 300. No puede haber ciudadanos de primera y segunda. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades».

Ganadera y empresaria La número 2 de la candidatura de Ciudadanos al Parlamento de Cantabria en las elecciones autonómicas del 26 de mayo fue finalista a los premios nacionales joven agricultor innovador y representó a España en el cuarto congreso de jóvenes agricultores que celebró la Unión Europea. García Martínez, natural de la comarca de Campoo, obtuvo también la distinción extraordinaria del Ministerio de Agricultura en los premios de excelencia a la mujer rural y otra por su trayectoria empresarial en la Gala de la Mujer Empresaria en 2017 en Cantabria. También ha conseguido el segundo premio del concurso internacional de emprendimiento que organiza la Cámara de Comercio de Cantabria y el Gobierno regional y ha sido seleccionada para el concurso de Mujeres Líderes Top 100 del año 2018.

Nueva etapa

La ganadera afea que la Consejería de Medio Rural del Gobierno de Cantabria «lleve desde 1995 con la misma persona al frente». Se refiere al consejero Jesús Oria. «No vale decir soy buen consejero y hacerse fotos. Y el presidente tres cuartos de lo mismo. Alguien será el responsable de que el medio rural vaya bien o mal. Yo no», explica.

García, por tanto, afronta una nueva etapa en Ciudadanos con «ilusión, lealtad, compromiso y con mucha confianza» y se defiende -y define- como conocedora de Cantabria, «tierra a la que quiero y amo», ha dicho. Su objetivo en esta nueva carrera política es poner en valor al sector primario: «Lo tendré complicado, pero cuando he decidido comprometerme con el proyecto y con la sociedad es porque quiero defender mi tierra, la que me da de comer»