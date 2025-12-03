El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una piara come en la explotación extensiva que regenta José María Alonso en la localidad de Sangas, en el municipio de Soba. J. M. A.

Los ganaderos, «vigilantes, pero tranquilos» ante el brote peste de porcina en Barcelona

Aunque el sector es minoritario en Cantabria, sólo hay siete granjas que alberguen más de 25 animales, los criadores muestran «cierta preocupación» si el foco sale de Cataluña

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:13

La reaparición de la peste porcina africana tras más de tres décadas de ausencia en España ha alertado a todas las comunidades autónomas. Aunque el ... foco está actualmente localizado en una sierra de Barcelona, donde ayer se confirmó la muerte de nueve jabalíes por esta enfermedad altamente contagiosa para la que además no hay vacuna, las autoridades cántabras han activado «todas las medidas de control» para reforzar la bioseguridad. Aunque en la región la actividad porcina es prácticamente residual, los profesionales que se dedican a la cría de cerdos aseguran encontrarse «vigilantes, pero tranquilos».

