Los presidentes autonómicos María José Sáenz de Buruaga y Emiliano García-Page se saludan en La Magdalena en presencia del vicerrector y la vicerrectora de la UIMP, Carlos Andradas y Matilde Carlón. Daniel Pedriza

García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica

El presidente castellano-manchego coincide en un curso en La Magdalena con otros tres jefes de gobiernos autonómicos; Buruaga (Cantabria), Moreno (Andalucía) y Rueda (Galicia)

Nacho González Ucelay

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:21

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido hoy la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas aprobada ayer ... por el Consejo de Ministros, una medida que a él no le parece «una trampa», como en su conjunto piensan los presidentes autonómicos del Partido Popular, sino más bien todo lo contrario. «Me parece de justicia elemental», ha asegurado el socialista, que entiende que de este modo el Estado compensa la falta de financiación ordinaria.

