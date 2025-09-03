García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido hoy la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas aprobada ayer ... por el Consejo de Ministros, una medida que a él no le parece «una trampa», como en su conjunto piensan los presidentes autonómicos del Partido Popular, sino más bien todo lo contrario. «Me parece de justicia elemental», ha asegurado el socialista, que entiende que de este modo el Estado compensa la falta de financiación ordinaria.

García-Page se ha pronunciado sobre la quita de la deuda a su llegada al Palacio de La Magdalena, donde ha participado en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el Comité de las Regiones de la Unión Europea en el que el toledano ha coincidido con otros tres jefes de gobiernos autonómicos del PP: María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Alfonso Rueda (Galicia) y Juan Manuel Moreno (Andalucía).

Preguntado por esta cuestión, sobre la que ya se manifestaron ayer Buruaga y Moreno –no así Rueda, que todavía no ha emitido juicio alguno del asunto– el presidente manchego ha recordado que «mucho antes que los independentistas plantearan la necesidad de una quita de deuda, lo planteé yo. Lo planteé incluso gobernando Mariano Rajoy», de manera que en su caso el planteamiento no le resulta novedoso. «Esto es muy sencillo», ha dicho. «El Estado lleva once años sin actualizar la financiación de las autonomías y el retraso ha hecho que muchas se tengan que endeudar para seguir manteniendo los servicios públicos». Así que «me parece casi de justicia, de justicia elemental, que el Estado, a modo de financiación indirecta, compense la falta de financiación ordinaria, al menos haciéndose cargo de parte de la deuda a la que nos ha obligado».

Juanma Moreno, María José Sáenz de Buruaga, Alfonso Rueda y Emiliano García-Page, hoy en el Palacio de la Magdalena. 1 /

Además, García-Page ha recordado que esta no va a ser la primera vez que el Estado acometa una absorción de deuda. «Esto se ha hecho en muchas ocasiones, empezando por la deuda bancaria en la crisis financiera, de la que nos hicimos cargo todos los españoles y que algunos jalearon», ha añadido el mandatario, que ha pedido «quitar la hojarasca del debate, el ruido del frentismo» y ha dejado claro que él, como presidente de su comunidad autónoma, ha jurado defender «todo aquello que beneficie a mi tierra». Eso y que, además, «ni siquiera me siento acreedor de ninguna de las peticiones que hagan los independentistas. Ya saben el cariño que por otro lado les tengo».