Buruaga dirá 'no' a la quita de 809 millones de euros de deuda para Cantabria: «No vamos a morder este anzuelo»

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que el Gobierno de Cantabria va a decir 'no' a la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas ... que el Gobierno de España ha aprobado esta mañana por un importe de 83.252 millones de euros y que en el caso de la región se eleva hasta los 809. «No vamos a morder este anzuelo», ha dicho tajante Buruaga, que ha afirmado que la quita en cuestión «es un negocio ruinoso para Cantabria».

La presidenta se ha manifestado en estos términos durante el encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación para informar sobre un protocolo de colaboración entre los gobiernos de Cantabria y Andalucía y en el que también ha participado el presidente de aquella comunidad, el también popular Juanma Moreno.

«Nosotros defendemos una Cantabria con autonomía en una España de iguales, unida, fuerte y solidaria, y vamos a dar la batalla democrática frente a los privilegios y la desigualdad porque ningún territorio es más que otro y ningún español es más que otro. No vamos a permitir que el Gobierno de España se desentienda de los cántabros y de sus obligaciones con ellos para satisfacer solamente a quienes le ofrecen los votos necesarios para continuar gobernando», ha dicho la presidenta, que ha añadido que su Gobierno va a utilizar todos los medios a su alcance «para frenar cualquier tipo de concesión que suponga un agravio para el conjunto de los españoles y la ruptura de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, muy especialmente en materia de financiación autonómica».

A su juicio, «sin una financiación justa y suficiente para Cantabria pero también para el resto de las comunidades autónomas, sin los recursos que nos corresponden y que exigimos, el autogobierno se vacía y los derechos de los ciudadanos se recortan».

Firme en su idea, Buruaga ha precisado que no se cansará de repetir esto, «más en un día como hoy en el que se va a consumar la enésima cesión de Pedro Sánchez al independentismo con la aprobación de ese proyecto de ley de condonación parcial de la deuda autonómica que no es más que otra gran mentira del sanchismo porque ni la deuda se perdona, ni se condona, ni se evapora, solo cambia de manos, y ni el ahorro de intereses de esa deuda se traduce en más recursos y en más capacidad de gasto para atender nuestros servicios». Al contrario, «el único beneficiado por esa falsa condonación es Pedro Sánchez, que podrá continuar unos meses más parapetado detrás de su cargo».

Según entiende la presidenta, «estamos ante una maniobra con la que se está intentando encubrir el traspaso de la deuda de Cataluña, o, mejor dicho, de la deuda del 'procés', al resto de España con unos criterios ad hoc para llegar a la cifra pactada con ERC discriminando de nuevo a unas comunidades autónomas en relación a otras, muy especialmente a Cantabria, con una propuesta en la que después de esta operación cada cántabro tendrá que sumir 523 euros más de deuda como español».

«Un negocio ruinoso para Cantabria», ha indicado Buruaga, «que rechazamos tajantemente porque no es la solución, no resuelve los problemas de nuestra comunidad y, además, supone un tratamiento perjudicial para Cantabria».

En definitiva, ha concluido, que «no vamos a morder este anzuelo, no vamos a aceptar que las reglas del juego en materias de financiación (y la condonación de la deuda lo es) las marquen los separatistas», de manera que «nos mantendremos firmes en nuestra posición, que es la misma que hemos traslado en el Consejo de Política Fiscal y Financiación».