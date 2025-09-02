El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno, Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo, el domingo, en Pontevedra. EFE

Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda

Los populares se oponen a la condonación del Ministerio de Hacienda porque «no tiene un fin noble», pero algunas no descartan sumarse si finalmente sale adelante

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:18

El PP se ha esforzado este martes en mostrar una imagen de unidad frente a la tentadora posibilidad de la quita de la deuda aprobada ... por el Consejo de Ministros. Los 'barones' del partido entienden que la oferta del Ministerio de Hacienda de absorber 83.252 millones de euros, una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, «no tiene un fin noble», sino que busca «enfrentar a los territorios y seguir polarizando», pero a la vez, entienden que podría darles aire y por eso, asumen que acabarán acogiéndose a ella aunque les parezca injusta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así son Gustavo Puerta y Facu González, los fichajes del Racing
  2. 2

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  3. 3

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  4. 4

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  5. 5

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  6. 6

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  7. 7

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  8. 8 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026
  9. 9

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  10. 10

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda

Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda