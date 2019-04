Garicano trabajará desde Europa para que Cantabria «deje de ser una isla» Daniel Pedriza El candidato de Ciudadanos participa en un encuentro con empresarios junto a Rubén Gómez y Félix Álvarez DM . Santander Miércoles, 17 abril 2019, 07:06

El cabeza de lista de Cs a las elecciones europeas, Luis Garicano, se ha comprometido hoy con empresarios de Cantabria a trabajar desde las instituciones de Europa para que la comunidad autónoma «deje de ser una isla» y se conecte al Corredor Atlántico en el que, a su juicio, «no está por la desidia» de los gobiernos nacional y regional.

Garicano así lo ha señalado este martes en declaraciones a la prensa tras mantener en Santander un encuentro con empresarios de diferentes sectores económicos (digital, turismo, agroalimentación, educación...) junto al candidato de Cs al Congreso por Cantabria, Rubén Gómez, y el portavoz de la formación naranja en la región y candidato a las elecciones autonómicas, Félix Álvarez, informa Europa Press.

El cabeza de lista de Cs a las europeas ha explicado que ha escuchado las «preocupaciones» de los empresarios cántabros, entre ellas la «pérdida de personal cualificado» por «falta de oportunidades» en la comunidad o «la falta de infraestructuras» y, en éstas últimas, la «importancia» de que Santander y Cantabria estén conectadas al Corredor Atlántico.

Para ello, Rubén Gómez se ha mostrado convencido de que, cuando Garicano sea elegido para estar en el Parlamento Europeo, ejercerá como «punta de lanza» para que Cantabria pueda «dejar de ser esa isla y conectarnos con Europa».

Por otro lado, Garicano ha trasladado a los empresarios cántabros la apuesta de Cs por la formación para que los jóvenes cualificados puedan «encontrar oportunidades aquí», y en este aspecto ha criticado que el Gobierno regional (PRC-PSOE) no haya puesto en marcha un «plan regional que aproveche las muchas riquezas de Cantabria».

«La prioridad máxima para Cs es la formación porque gran parte de lo que está sucediendo es porque no se está formando a la gente para los empleos de la nueva economía, se va creando nueva demanda de empleo y no hay oferta para muchos trabajos y por eso la industria de Cantabria no logra crecer», ha dicho.

Los empresarios cántabros también han pedido a la formación naranja, y «nos comprometemos a ello», que «les dejemos trabajar, que los gobiernos y administraciones no les estén poniendo obstáculos». «Cs está absolutamente comprometido con el papeleo cero, que se den permisos electrónicos y no haya obstáculos administrativos», ha señalado Garicano, que también les ha informado de la propuesta de contrato único de la formación liderada por Albert Rivera.

Un contrato al que también se ha referido el candidato de Cs al Congreso por Cantabria, que ha ensalzado que permitirá «acabar con la precariedad laboral que sufre nuestra región por el desgobierno de PP, PRC y PSOE que llevan gobernando los últimos 30 años».

Preguntado por las propuestas del programa electoral de Cs y que muchas de ellas estén enfocadas en Cataluña, Gómez ha reivindicado que «la prioridad de nuestro programa es la libertad y la igualdad para todos los españoles, un marco y un proyecto común para todos y dentro del que está Cantabria».