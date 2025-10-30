El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en Santander. Daniel Pedriza

«En Gaza siguen los bombardeos indiscriminados y sigue sin entrar la ayuda humanitaria que se necesita»

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha visitado Cantabria, donde ha presentado el informe 'Stop Genocidio' en el Parlamento autonómico

Mada Martínez

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:18

Comenta

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha visitado Cantabria, en cuyo Parlamento ha presentado el informe 'Stop Genocidio' en Gaza y donde tiene previsto ... reunirse con su presidenta, María José González Revuelta, y con los grupos políticos. El asunto principal es Palestina «donde el genocidio continúa» , asegura sin ambages, pero también dos cuestiones en las que Cantabria, indica, necesita mejorar. «En nuestra opinión, las dos asignaturas pendientes son vivienda y el tratamiento de los menores, niños y niñas, no acompañados», sostiene el activista que, no obstante, destaca la labor autonómica en el centro integral de atención a víctimas de violencia sexual, «que está funcionando», o con el «acceso a un aborto seguro».

