Gema Igual destaca la «generosidad» y la «talla política» de Buruaga Cotera La alcaldesa ha afirmado que los afiliados «se merecen la talla política que tuvo ayer» la presidenta del PP cántabro DM . Santander Miércoles, 9 enero 2019, 15:43

Gema Igual no ha confirmado ni desmentido aún su candidatura a la alcaldía de Santander, un anuncio que se espera para mañana, jueves, cuando Pablo Casado acuda a Cantabria a refrendar las polémicas decisiones de los últimos días, que han revolucionado el PP cántabro.

Por si no tuviera suficiente con su propia «campaña», a Igual no deja de caerle la pregunta sobre la situación de su partido. Hoy, la alcaldesa ha destacado hoy la «generosidad» y la «talla política» de la confirmada presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, al continuar al frente del partido a pesar de no haber visto cumplidas sus expectativas.

La alcaldesa ha subrayado que los cargos políticos se deben a los afiliados, que, a su juicio, «se merecen la talla política que tuvo ayer Buruaga, que es continuar al frente, respetar las decisiones del partido y tener la generosidad de seguir sumando y sumando. Y en este caso es sumar votos para el PP», ha apostillado.

Igual ha defendido que pertenecer a un partido político «significa acatar y respetar las decisiones que toman los superiores».

Y ha recordado que en este caso le corresponde a la dirección nacional designar candidato tanto al Ayuntamiento de Santander como a la Presidencia de la comunidad autónoma.

«Lo que debemos hacer es salir a ganar las elecciones en todos y cada uno de los municipios y en las comunidades autónomas«, ha afirmado Igual, quien ha resaltado también que el PP es un partido »con solera y con principios« y el más respaldado históricamente por los ciudadanos en Santander y en Cantabria.

De ser nombrada finalmente candidata del PP al Ayuntamiento de Santander, Gema Igual tendrá absoluta libertad para hacer su equipo, algo que contrasta con el panorama que se les presenta a María José Sáenz de Buruaga (presidenta del partido) y Ruth Beitia, candidata a la presidencia de Cantabria impuesta por Madrid, que tendrán que sentarse a elaborar una lista conjunta pese a que representan a alas distintas del partido que, además, están muy enfrentadas.