El Gobierno admite que «no será fácil» para los municipios regular la vivienda turística

Ángela Madrazo Santander Miércoles, 6 de agosto 2025, 07:12

Las dudas en torno a la regulación de las viviendas de uso turístico en Cantabria no se han disipado con la reunión que convocó el ... lunes el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad. Un encuentro que, a su juicio, fue «un éxito», pero en el que tan solo logró reunir una treintena de alcaldes y técnicos, con bajas tan significativas –por la cantidad de visitantes que recibe el municipio– como la de Noja. Nada más salir del encuentro, el revuelo y las críticas se volvieron protagonistas y no pasaron desapercibidas para el Gobierno regional. El responsable del área admitió ayer que la regulación «no será fácil» para los ayuntamientos: «A veces, decir sí o no para un alcalde puede suponer perder o ganar votos, pero es competencia local y nosotros ahí no podemos intervenir».

Y es que, tanto el Partido Regionalista (PRC), como el Partido Socialista (PSOE), afearon al Ejecutivo que la normativa «desvía responsabilidades». Una conclusión que ya adelantó la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, a la salida de la reunión: «Nos pasan la patata caliente». Y que no comparte Turismo. «Entiendo que no es así. No podemos entrar en las competencias locales y la finalidad del decreto es evitar que la actividad se produzca contraviniendo la normativa», planteó Martínez Abad. Las frases Consejero de Turismo Luis Martínez Abad «Para un alcalde decir sí o no puede suponer perder o ganar votos, pero es competencia local y ahí no podemos intervenir» Portavoz Turismo PRC Javier López Marcano «El decreto conduce al desorden en lugar de ordenar, nos pone en un brete porque no tenemos competencias turísticas» Secretaria de política municipal del PSOE Susana Herrán «Supondrá una carga adicional de trabajo sin refuerzo alguno» Pero la explicación no es suficiente para los regionalistas. El decreto, para el diputado y portavoz del PRC en materia de Turismo, Javier López Marcano, «no va a servir para nada», porque «crea más problemas de los que resuelve y desvía a los ayuntamientos no sólo la responsabilidad, sino también la gestión de unas competencias que no están en condiciones de ejercer». Son, precisamente, esas competencias y la capacidad de gestión de los ayuntamiento las principales preocupaciones. La alcaldesa de Castro Urdiales y responsable de política municipal del PSOE, Susana Herrán, criticó que supondrá una carga adicional de trabajo, «deberán asumir informes, inspecciones y procesos de control sin refuerzo alguno». A pesar del descontento, el consejero insistió en que los ayuntamientos «tendrán que tomar decisiones», pero que el Gobierno regional proporcionará «la ayuda y la formación que sea precisa». Y aunque el decreto no supone la modificación de la ordenación, para López Marcano, «conduce al desorden en lugar de ordenar» y «nos pone en un auténtico brete cuando no ostentamos ninguna competencia en materia turística».

