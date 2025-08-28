El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Gobierno construirá 42 pisos protegidos en El Valle (Torrelavega) dentro de su plan de ampliación del parque público de vivienda. Luis Palomeque

El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria

El Diario Montañés accede al Anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria que recoge multas de hasta 90.000 euros para los que conviertan una vivienda protegida en un piso de uso turístico | Será la empresa pública Gesvican la que firme el contrato de arrendamiento y pague a los propietarios todos los meses | El PP da poder a la Policía Local para desalojar una casa justo en el momento de la okupación o «inmediatamente después»

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

En plena escalada del problema de la vivienda, y con PSOE y PP enfrentados por la manera de hacerle frente, el Gobierno de Cantabria aprobará ... el mes que viene el anteproyecto de la primera Ley de Vivienda de la historia de la comunidad. Un documento que se centrará en tres pilares: la lucha contra la okupación, la construcción de vivienda protegida y la salida al mercado de las 50.000 casas que, según sus cálculos, están cerradas y vacías en la región porque sus propietarios tienen miedo de alquilarlas. Tras superar la fase de información pública, y a falta de incluir las propuestas de las consejerías, el Consejo de Gobierno del PP tiene previsto enviar el proyecto de ley en septiembre al Parlamento, donde necesitará el apoyo de PRC o Vox -el PSOE parece descartado de inicio- para sacar esta normativa adelante.

