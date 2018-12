Gobierno y Ciudadanos firman el acuerdo para aprobar el Presupuesto Félix Álvarez (Ciudadanos), Miguel Ángel Revilla (PRC) y Noelia Cobo (PSOE). / Javier Cotera La rebaja fiscal de 40 millones obligará a recortar las partidas diseñadas por todas las consejerías para cuadrar ingresos y gastos ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Miércoles, 5 diciembre 2018, 13:51

El Gobierno ya tiene quién le apruebe el Presupuesto. El presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla; la secretaria de Organización del PSOE, Noelia Cobo; y el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, han rubricado un acuerdo de 41 páginas en las que se comprometen a aprobar con sus 18 votos (los 17 que suman regionalistas y socialistas y el del diputado naranja Rubén Gómez) las cuentas públicas el 20 de diciembre. Est miércoles se trataba de escenificar una alianza que se había cerrado 48 horas antes, porque no se ha introducido ninguna novedad, y que supondrá una rebaja fiscal de 40 millones de euros por la supresión del impuesto de Sucesiones y Donanciones y las rebajas del IRPF. Una reducción de ingresos que obligará a recortar los gastos y las inversiones que habían diseñado las Consejerías.

«Quiero agradecer el gesto de responsabilidad de Ciudadanos por apoyar el Presupuesto en víspera de elecciones, que no es nada fácil, para que tengamos las cuentas aprobadas a tiempo un año más», ha recalcado Revilla en dos ocasiones a modo de palmadita en la espalda. El presidente regional no se ha quedado ahí y ha dicho que sus aportaciones «mejoran» el documento diseñado por el bipartito PRC-PSOE. Algo que se ha conseguido «negociando y cediendo todos», como ha recalcado, y que supone el desbloqueo del polígono de La Pasiega, uno de sus proyectos estrella, «al dar rango de ley al PSIR a través de la modificación del Plan de Ordenación del Litoral». También permitirá cambiar la Ley de Caza «para ayudar a los ganaderos a superar el envite del lobo».

La número dos de los socialistas, que se estrenaba en la firma de un Presupuesto, ha recalcado que es «un buen acuerdo» y se ha conseguido gracias a la «capacidad de diálogo» que han tenido las tres fuerzas. Ha aprovechado para dar un tirón de orejas a Podemos, al que no ha citado expresamente, por no adherirse a esta alianza, y les ha pedido que hagan una «reflexión» de las verdaderas causas para no dar su bendición a las cuentas. Cobo ha apuntado que se trata de un documento «austero y realista» y que el 80% de las partidas van destinadas a salvaguardar el Estado del Bienestar.

Por su parte, el líder de Ciudadanos ha recordado que, aunque estos no son sus Presupuestos, han alcanzado «un buen acuerdo» porque en el «ADN de Ciudadanos está saber negociar». Ha destacado la rebaja fiscal de los 40 millones que «beneficiará la vida de los cántabros» y ha puesto el énfasis especialmente en la supresión de Sucesiones, que permitirá que ahora no se pague por las herencias recibidas.

La anunciada rebaja de impuestos lleva aparejada un recorte de 40 en las partidas diseñadas por el bipartito. El presidente ha detallado que «todas las consejerías tendrán que hacer un esfuerzo» y ha emplazado al consejero de Economía, Juan José Sota, a explicar los cambios.