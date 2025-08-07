El Gobierno no considera «preocupantes» los ingresos no recibidos del Estado

El Gobierno de Cantabria lleva todo el año avisando que a la región le puede salir caro que Pedro Sánchez no haya aprobado un ... Presupuesto nuevo para 2025. La segunda prórroga consecutiva de las cuentas estatales, obligada por la falta de acuerdos entre la coalición PSOE-Sumar y el resto de fuerzas del Congreso, iba a tener, supuestamente, un impacto directo en el dinero que maneja el Ejecutivo cántabro para sus gastos y para los grandes proyectos. Pero un informe elaborado por el propio Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, tras consultar a todas las consejerías del PP, reconoce que los ingresos previstos y no recibidos por esa causa «no son significativos ni excesivamente preocupantes» a cierre del primer semestre del año.

Economía ha elaborado este estudio después de que el Parlamento, por iniciativa de Vox, aprobara exigir al Estado la llegada de las inversiones previstas. La moción incluía el desarrollo de este «informe exhaustivo» para evaluar el impacto de las prórrogas presupuestarias de Sánchez.

LAS CLAVES 2.487 millones de euros ascienden las entregas a cuentas de este año de la comunidad

6 millones en intereses a Unicaja por dos préstamos para suplir la llegada de las entregas a cuenta en 2024 y 2025

El documento refleja las respuestas de las consejerías del Gobierno: «no se han dejado de recibir los ingresos del Estado previstos». Solo la de Inclusión Social, dirigida por Begoña Gómez, llama la atención sobre dos partidas afectadas por la ausencia de cuentas actualizadas en Madrid. La primera, la reducción del 25% en la aportación del Estado al Plan Corresponsables, que cuenta con un presupuesto de 2,9 millones de euros. Esto ha obligado a la Consejería a cubrirlo con fondos propios. Y la segunda queja corresponde al Icass, aunque es preventiva, aún no se ha producido ningún retraso de los pagos. «Puede haber una reducción de la financiación del nivel mínimo y acordado del Sistema de Protección en torno a 9 millones de euros», señalan.

Consecuencias

Estas son las únicas consecuencias para Cantabria, durante el primer semestre del año, del segundo reciclaje de los Presupuestos del año 2023 que hace Pedro Sánchez. Es decir, el país lleva funcionando desde entonces con las cuentas hechas para un contexto económico muy distinto al actual, en el que la Guerra de Ucrania disparó los precios y las cifras de empleo eran bastante peores que las actuales, por ejemplo.

El Gobierno de Cantabria, que sí aprobó su nuevo Presupuesto el pasado diciembre tras pactar con el PRC, sí refleja en su informe otros problemas colaterales que han surgido ya o pueden hacerlo lo que resta de año.

El primer golpe llegó el año pasado y la primera mitad del actual con las entregas a cuenta: el dinero del IVA, el IRPF, la financiación autonómica y otros impuestos que el Estado adelanta a las comunidades y con el que Cantabria cuenta para sus gastos e inversiones.

Como no hay Presupuestos Generales del Estado y tampoco salió adelante, hasta julio, el real decreto ley que actualizaba las entregas a cuenta de 2025, desde enero estaban llegando las mensualidades con el importe de 2024. Igual que hace un año, sin actualizar. Es decir, 16 millones menos al mes. Un dinero que Cantabria sabía que lo ingresaría, pero no sabía cuándo. Al Ejecutivo regional le correspondían 2.487 millones de euros, la cifra más elevada de la historia, pero mientras lo esperaba ha tenido que pedir dos créditos a Unicaja, en 2024 y 2025, para funcionar. Se han pagado seis millones en intereses al banco.

Inversiones

Según el informe económico que ha llegado al Parlamento, proyectos estratégicos como La Pasiega y el Mupac se quedarán sin subvenciones nominativas, al igual que ocurrió el año pasado. En 2023 sí se recibieron 44 millones para estas obras y Valdecilla. «Ahora no podemos esperar que lleguen y trabajamos en ese supuesto, en ningún caso corren peligro estos proyectos», añadieron en su día desde la Consejería de Economía.

El empleo público también se verá afectado por la doble prórroga presupuestaria en Madrid. Según los cálculos que maneja el Gobierno de Cantabria, los funcionarios no actualizarán sus nóminas y, mientras no haya Presupuesto nuevo, se congelarán los sueldos en el importe del año pasado más el 0,5% del IPC de 2024. Tampoco será posible cumplir con las necesidades de contratación que reclaman las fundaciones y las empresas públicas.