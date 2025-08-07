El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Obras de La Pasiega, un proyecto afectado por la prórroga del Presupuesto del Estado. Roberto Ruiz

El Gobierno no considera «preocupantes» los ingresos no recibidos del Estado

La prórroga de los Presupuestos nacionales no tiene impactos «significativos» en las consejerías cántabras, según un informe del propio Ejecutivo del PP

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

El Gobierno de Cantabria lleva todo el año avisando que a la región le puede salir caro que Pedro Sánchez no haya aprobado un ... Presupuesto nuevo para 2025. La segunda prórroga consecutiva de las cuentas estatales, obligada por la falta de acuerdos entre la coalición PSOE-Sumar y el resto de fuerzas del Congreso, iba a tener, supuestamente, un impacto directo en el dinero que maneja el Ejecutivo cántabro para sus gastos y para los grandes proyectos. Pero un informe elaborado por el propio Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, tras consultar a todas las consejerías del PP, reconoce que los ingresos previstos y no recibidos por esa causa «no son significativos ni excesivamente preocupantes» a cierre del primer semestre del año.

