El Gobierno desconoce cuándo estarán los decretos de pisos turísticos y autocaravanas

Daniel Martínez Santander Viernes, 20 de junio 2025, 07:12 Comenta Compartir

El Gobierno de Cantabria se había comprometido a que la nueva regulación de las viviendas de uso turístico estaría funcionando en verano. No este, sino ... en el de 2024. Ese mismo horizonte, el verano ya de 2025, fue el que se marcó el nuevo consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, cuando tomó posesión el pasado mes de septiembre. A falta de unas horas para que se acabe la primavera, la comunidad autónoma sigue sin decreto y el Ejecutivo ya no se compromete a dar una fecha. En el mejor de los casos, entrará en vigor con la temporada alta ya empezada. Y teniendo en cuenta el necesario periodo de adaptación, sus efectos no se verán hasta «verano» de 2026.

Más allá de los efectos económicos y sociales que se ha marcado la norma, hay un efecto político. Para la aprobación de los actuales Presupuestos de Cantabria, una de las condiciones que el PRC arrancó al PP era que ese decreto estuviera publicado a 1 de julio. «No tiene buena pinta y mucho nos tememos que Cantabria va a seguir sin una regulación que cada día es más urgente para velar por la legalidad de los alojamientos turísticos y evitar la competencia desleal dentro de este sector tan importante en la comunidad autónoma», lamentaba esta semana Javier López Marcano, diputado regionalista y exconsejero del área. Que no se conozca no quiere decir que no esté ya redactado. Según la Consejería, el documento se encuentra ya en el Consejo de Estado, por donde tienen que pasar todos los decretos de las comunidades autónomas. Y este sería ya el último paso antes de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Por eso, ahora, dos años después de llegar a Peña Herbosa, el Gobierno del PP asegura que ha hecho su trabajo, que la pelota está en otro tejado y que, si no se aprueba este verano, la culpa del retraso será de otros. Desde la Consejería de Turismo prefieren no dar detalles del contenido por si el Consejo de Estado exige cambios. Y tampoco concreta cuándo se remitió la norma, por lo que no se se conoce el origen del atasco. Parece que el envío ha sido reciente porque el Ejecutivo recuerda que, si el Consejo de Estado hace una lectura por un procedimiento de urgencia, podría haber una respuesta en 15 días. ¿Con qué argumentos el órgano consultivo iba a dar prioridad a este decreto frente a otros de otras regiones? La anterior consejera, Eva Guillermina Fernández, dejó elaborado un borrador que no gustó a casi ninguno de los actores involucrados pese a que se dijo que se había buscado el «consenso». El que se envío a Madrid incluye ya las alegaciones de las partes. En ese mismo punto, a la espera de la respuesta técnica del Consejo de Estado, está otro decreto sensible en materia turística:el de las autocaravanas. Las competencias de costas y ríos, «esta legislatura» El PRC exigió al Gobierno de Cantabria que negocie «ya» con el Estado el traspaso de las competencias en materia de ordenación y gestión del litoral, para reforzar el autogobierno y garantizar una actuación con criterios «propios». Con este objetivo defenderá el próximo lunes una proposición no de ley en el pleno del Parlamento al respecto. Los regionalistas recordaron que el pasado 4 de junio registraron la iniciativa y creen que eso es lo que ha hecho que la consejera Isabel Urrutia remitiera esta misma carta al Ministerio con la petición. «Que se dejen de cartas, que preparen los informes, que convoquen las comisiones, que hagan los trabajos técnicos y que nos den las competencias», aseguró el portavoz del PRC, Pedro Hernando, en una rueda de prensa acompañado por la candidata a las elecciones de 2027, Paula Fernández, quien considera que el contacto iniciado por el Ejecutivo «dos semanas después» del registro de la iniciativa del PRC en el Parlamento «no es casual». Desde el Gobierno, el consejero de Fomento, Roberto Media, respondió al PRC que esa negociación está en marcha «desde hace bastante tiempo». Que el diálogo no se limita «a una carta» y que la región tendrá las dos competencias «cuando acabe la legislatura». «Tenemos los papeles encima de la mesa», apostilló el popular, a la par que enfatizaba que esos informes para justificar la petición de Cantabria y la posibilidad legal «jamás aparecieron en un despacho mientras gobernaban el PRC y el PSOE». «No los he encontrado en la Consejería», concluyó Media.

