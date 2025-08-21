El Gobierno diseñará suelo industrial a medida para las futuras empresas

El Gobierno del PP ya ha dejado claro que los 2 millones de metros cuadrados de La Pasiega no son suficientes para culminar su ... estrategia empresarial. «Necesitamos con urgencia suelo industrial. En estos momentos tenemos en cartera un total de 31 proyectos con una inversión de 7.773 millones y la creación de al menos 2.800 empleos nuevos», señaló la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el pasado debate sobre el estado de la región. Por eso, aunque ya hay otros desarrollos en marcha, como Las Excavadas, el polígono de Laredo y los PSIR de Guarnizo y Penagos, a partir de ahora el Ejecutivo quiere hacer 'trajes a medida' para las futuras empresas que se quieran instalar en Cantabria.

La herramienta para adaptar el terreno a las necesidades de cada compañía será un Plan Director que el Gobierno ya ha sacado a concurso por 145.000 euros. Será una empresa consultora externa la que lo haga «al no existir en la empresa pública Sican la capacidad de hacerlo», según se puede leer en los pliegos de la licitación.

La función principal de ese documento será identificar las necesidades y características específicas que debe reunir el terreno industrial que va a albergar un desarrollo concreto de un sector de actividad determinado. Los requisitos de suelo no son exactamente iguales para una empresa del sector de la automoción, del sector de la energía renovable, agroalimentario, químico, defensa... Sus dimensiones, geometría, proximidad a núcleos urbanos, conexiones a infraestructuras de transportes (ferrocarril, aeropuerto, puerto, autovías), necesidades energéticas (eléctrica de red convencional, gas, agua, fotovoltaica), generación y tratamiento de residuos... se convierten en variables importantes en la fase de diseño y planificación territorial del suelo industrial.

Indispensable

Este Plan será «el complemento indispensable para cualquier estudio estratégico sobre el futuro industrial de Cantabria», señala la memoria justificativa del proyecto. Y su resultado se concretará en un listado de necesidades de suelo que se cruzará con el inventario de suelo que el Gobierno también ha empezado ahora a elaborar. Además, incluirá un estudio comparativo con el suelo de las comunidades limítrofes con las que Cantabria compite por traer inversiones.

Las conclusiones obtenidas de ambos proyectos permitirán planificar y diseñar el suelo industrial que Cantabria deberá poner en el mercado en los próximos años para que no se pierdan posibilidades de inversión por falta de suelo adecuado disponible.

Mientras este Plan Director se elabora durante el próximo año y medio, el Gobierno intenta avanzar con los 5,4 millones de metros cuadrados de suelo industrial desarrollados a través de los PSIR.

Ya está redactado el proyecto Bisalia-Las Excavadas, que se someterá a aprobación este mismo año con el objetivo de empezar las obras en 2026; en La Hilera, el Ministerio ultima el proyecto de ordenación del tráfico que permitirá desbloquear el problema del acceso; está en fase final el proyecto definitivo para la aprobación inicial del Parque Empresarial e Industrial de Laredo, y en fase de análisis el PSIR de Penagos, con una dotación de suelo de 830.000 metros cuadrados y una inversión de 60 millones de euros.

Por su lado, continúan los avances en el desarrollo de los planes para Guarnizo Sur y Piélagos-Villaescusa, «un sueño que lleva 18 años parado», como dijo Buruaga, con una inversión total de 76,2 millones de euros y más de un millón de metros cuadrados de suelo para albergar el Proyecto Altamira, que con más de 3.600 millones de euros, «va a ser la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria», según la presidenta regional.