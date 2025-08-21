El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Plan Director tiene como finalidad identificar las necesidades y características específicas del suelo industrial requerido por los diferentes sectores. DM

El Gobierno diseñará suelo industrial a medida para las futuras empresas

Contratará por 145.000 euros un Plan Director que identifique los mejores terrenos para las necesidades de cada tipo de compañía que quiera instalarse en Cantabria

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

El Gobierno del PP ya ha dejado claro que los 2 millones de metros cuadrados de La Pasiega no son suficientes para culminar su ... estrategia empresarial. «Necesitamos con urgencia suelo industrial. En estos momentos tenemos en cartera un total de 31 proyectos con una inversión de 7.773 millones y la creación de al menos 2.800 empleos nuevos», señaló la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el pasado debate sobre el estado de la región. Por eso, aunque ya hay otros desarrollos en marcha, como Las Excavadas, el polígono de Laredo y los PSIR de Guarnizo y Penagos, a partir de ahora el Ejecutivo quiere hacer 'trajes a medida' para las futuras empresas que se quieran instalar en Cantabria.

