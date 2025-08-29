El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calles de El Alisal, en Santander, que acogerán nuevas viviendas protegidas. Alberto Aja

El Gobierno encontrará en el PRC un aliado para aprobar la Ley de Vivienda

A los regionalistas no les gusta que el programa de movilización de vivienda vacía también vaya dirigido a las empresas tenedoras e intentará cambiarlo vía enmienda

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

La Ley de Vivienda de Cantabria será la primera trinchera en la que se enfrenten los partidos cuando arranque el curso político en poco ... más de dos semanas. El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga tiene casi cerrado un documento -adelantado ayer por El Diario Montañés- que centra sus esfuerzos en luchar contra la okupación, la construcción de viviendas sociales y en sacar al mercado las 50.000 viviendas vacías que los propietarios mantienen cerradas en Cantabria por miedo a alquilarlas. El PP necesita encontrar un aliado en el hemiciclo para sacar adelante la normativa, pero parece que no le supondrá mucho esfuerzo. Desde el PRC confirmaron ayer a este periódico que comparten la filosofía del Ejecutivo para intentar solucionar el problema del alquiler, aunque con algunos matices que intentarán introducir vía enmienda. En el PSOE, tal y como se preveía, no gusta nada el enfoque del anteproyecto de ley, mientras que desde Vox no entrarán a valorarlo hasta «poder leer bien el documento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  4. 4

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  7. 7

    A los perros también les gustan las playas
  8. 8

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  9. 9

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  10. 10

    El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno encontrará en el PRC un aliado para aprobar la Ley de Vivienda

El Gobierno encontrará en el PRC un aliado para aprobar la Ley de Vivienda