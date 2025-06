El Gobierno incumple la mitad de las resoluciones del anterior debate del estado de la región

Daniel Martínez Santander Lunes, 23 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los tres partidos de la oposición coinciden en que el Gobierno de Buruaga se está acostumbrando a obviar los mandatos que salen del Parlamento de ... Cantabria. Que cuando, debido a la mayoría minoritaria que tiene el PP, salen adelante proposiciones no de ley que le exigen tomar medidas que no le gustan, en demasiadas ocasiones lo que hace el Ejecutivo es no darse por enterado. Aunque la Cámara autonómica pone tarea a las consejerías en cada pleno ordinario, es en el debate anual sobre orientación política de Cantabria que se celebra cada año antes de las vacaciones de verano cuando los diputados llenan la mochila del Gobierno de deberes. Porque una parte importante de esta cita -el conocido como debate sobre el estado de la región se celebra entre el jueves y el viernes- la copa la intervención de la presidenta para poner en valor sus logros de los últimos meses y esbozar su proyecto para los doce siguientes, pero la otra corresponde a las propuestas de resolución.

En el debate de 2024, la oposición logró sacar adelante 67 en ámbitos como la economía, la educación, la sanidad, el sector primario y la transparencia. De ellas, más de la mitad podrían volver a someterlas a votación el próximo 27 de junio porque no se han cumplido. Por ejemplo, el PRC instaba al Ejecutivo a enviar a la Cámara en el próximo periodo de sesiones -el que acaba ahora- la Ley de Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación y la aprobación del Plan Energético. No ha ocurrido. Quizás eran acciones ambiciosas, pero tampoco se ha avanzado en otras más concretas como la aprobación de una línea de becas para investigar, recopilar y clasificar la toponimia de Cantabria para incluirla en la cartografía oficial, y la instalación de placas solares en todos los edificios públicos de la comunidad autónoma. El PSOE, que sí puede anotarse el punto de que animó a crear el Consejo de seguimiento de la actividad de los Entes del Sector Público Institucional que ya está en marcha, también puede echar en cara a Buruaga que no se conocen políticas contra la prostitución «estableciendo medidas que disuadan la demanda», sigue sin existir un Plan Estratégico de Juventud -tras la aprobación de la ley, ahora el Gobierno tiene seis meses más- ni de retorno de jóvenes del extranjero. Tampoco un Plan Estratégico de Cultura. Y Vox, que tiene entre sus obsesiones la eliminación de burocracia y la reducción de los organismos públicos, presentó hace un año un gran número de propuestas que iban en esa línea. Algunas el Gobierno las ha cumplido, como la presentación de la auditoría sobre el 'caso Obras Públicas' -está presentada, otra cosa es que guste el resultado- y el plan de atracción de inversiones extranjeras. Otras se han quedado en un cajón, como la publicación del plan de reestructuración del sector público institucional o el que tendría que servir para reducir los índices de absentismo laboral. Desde el propio PP Eso respecto a los deberes que puso la oposición a la presidenta, pero también el PP registró propuestas de resolución que salieron adelante. De hecho, se aprobaron las treinta registradas, el máximo que se pusieron los grupos. Y aquí el grado de cumplimiento es más alto, con hasta una veintena de puntos aprobados, seis suspendidos y otros cuatro dudosos. También es verdad que parte de esas medidas tenían más que ver con La Moncloa que con Peña Herbosa. Bajo la fórmula de «instar al Gobierno de Cantabria a que inste al Gobierno de España», plantearon la necesidad de reivindicar al Estado las inversiones pendientes en materia de infraestructuras, presionar para sacar al lobo del Lespre y defender una postura clara contra un modelo de financiación perjudicial y la quita de la deuda. Eso, se ha hecho, pero en cambio no se han dado pasos -sí en los despachos, pero no públicos- para la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), la aprobación del decreto de pisos turísticos, la elaboración del Plan de Carreteras 2024-2032 o la remisión al Parlamento de la Ley de Vivienda, que aún está en fase de borrador. Los acuerdos que sí se han cumplido Temas nacionales. Ha rechazado el nuevo modelo de financiación, reclamado infraestructuras y pedido la salida del lobo del Lespre.

Fiscalidad. Ya están en marcha los incentivos para tratar de atraer inversiones extranjeras.

Simplificación. La primera ley autonómica está aprobada, pero aún falta desarrollarla.

Agua. Conseguir la autorización para captar del Ebro y negociar la competencia de ríos.

Justicia. Se ha firmado el Pacto por la Justicia, tal y como pidió el Parlamento hace un año.

Inversiones. Se está tramitando el Mirador del Pas. Se avanza con la ampliación del Pctcan y en desmantelar la antigua Residencia.

Folclore. Se han recuperado las ayudas para festivales folk.

Derribos. Se reúne de forma periódica la comisión de seguimiento con los afectados.

Administración. Está ya funcionando el Consejo de Seguimiento de los Entes Públicos.

Absentismo. Vox logró apoyos a su iniciativa para crear un plan que no se ha creado. Los acuerdos que no se han cumplido Vivienda. La promesa era que el borrador de la Ley regional estuviera ya en el Parlamento.

Turismo. Tampoco se han cumplido los plazos para aprobar el decreto de pisos turísticos.

Carreteras. El objetivo era aprobar el Plan 2024-2032, pero no ha dado tiempo.

Leyes. Presidencia no ha enviado a la Cámara la de Lucha contra la Despoblación.

Energía. El PRC propuso instalar placas solares en todos los edificios públicos. No hay planes.

Igualdad. Ni se ha ampliado la Red de Oficinas ni hay una estrategia contra la prostitución.

Sanidad. Sigue sin licitarse el centro de salud de Polanco y la fase II de las obras de la resonancia magnética de Laredo.

Reindustrialización. El Parlamento pidió dos planes propios para Campoo y el Besaya.

Empleo público. Se han convocado procesos para reducir la temporalidad y de años pasados.

Educación. Extensión del transporte gratis para etapas no obligatorias en los pueblos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión