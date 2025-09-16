El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas

El Gobierno de Cantabria ha pedido a los ciudadanos máxima prevención ante las llamadas telefónicas en las que nadie habla o en las que se ... escucha una voz que invita a añadir el número a la lista de contactos del teléfono, así como de otros delitos relacionados con fraudes telefónicos como el 'smishing' o el 'phishing'.

La Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, advierte de que la peligrosidad de estas estafas viene avalada «por el creciente aumento de este tipo de delitos», de tal manera que solo en el primer trimestre del año la cibercriminalidad ha aumentado en Cantabria un 14,1% frente al 3,4% de subida en el conjunto del país. A los responsables de estas llamadas se les considera como «organizadores criminales» que se especializan en operar en las redes telefónicas para obtener beneficios, a través de llamadas masivas a números aleatorios. Su objetivo es identificar víctimas para posteriormente engañarlas, y, al mismo tiempo, recolectar cortes de voz útiles para realizar otros fraudes, señala el Ejecutivo en un comunicado de prensa.

La campaña del Gobierno se centra en explicar el modus operandi sobre las llamadas en las que nadie responde al descolgar el teléfono y que tienen como objetivo identificar números 'vivos' en los que una persona responde. Además, en aquellos casos en los que la persona que descuelga dice alguna palabra como 'dígame', '¿sí?' u otra, es grabada para posteriormente analizarla con inteligencia artificial y conseguir una huella sonora para obtener las características suficientes para generar una voz similar.

De esta forma, los números detectados como 'vivos' se usarán posteriormente para ser contactados de una forma más sofisticada y personalizada y poder realizar algún tipo de engaño.

De igual modo, las voces clonadas a partir de huellas sonoras se emplearán para engañar a algoritmos de autentificación de identidad que se utilizan en entidades bancarias y empresas.

La campaña del Gobierno también alerta sobre las llamadas en las que se solicita el número a la lista de contactos del móvil, utilizando este mecanismo para evitar el control de spam de los dispositivos móviles, de tal manera que el presunto estafador enviará mensajes SMS, WhatsApp o de alguna otra aplicación de mensajería instantánea para realizar algún tipo de engaño directo o con enlaces que provocarán que el móvil termine infectado y bajo control de la organización criminal.

¿Cómo actuar?

Entre las indicaciones para protegerse de este tipo de llamadas, es importante no descolgar el teléfono, especialmente si proceden de países extranjeros o con número oculto. Y en caso de descolgar, se aconseja esperar siempre a que el otro interlocutor sea el que inicie la conversación.

Si existe la certeza de que es un número fraudulento, se recomienda bloquear el número y activar el bloqueo de llamadas no deseadas en los dispositivos que lo permitan, nunca añadiendo esos números a la lista de contactos del teléfono.

El 'phishing', que consiste en el envío de correos electrónicos que aparentan ser de empresas legítimas, bancos o plataformas de pago para obtener información personal o financiera, o el 'smishing', que sigue un procedimiento similar, pero a través de mensajes SMS, son otras de las advertencias del Ejecutivo.