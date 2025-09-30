El Gobierno regional comunica a los ayuntamientos la prohibición de llevar aves a todas las ferias avícolas y ganaderas

La Consejería de Ganadería no quiere que haya ningún tipo de ave en las muchas ferias, concentraciones y exposiciones de ganado que se celebran en ... la región durante estos meses debido a la aparición de un caso de gripe aviar en una gaviota en Castro Urdiales. La herramienta que ha articulado para llevar a cabo la prohibición es la de «no autorizar» la presencia de cualquier tipo de estos animales en las citadas celebraciones. Para ello, ha enviado una comunicación a los ayuntamientos de la comunidad a través de la Federación de Municipios (FMC) trasladándoles la decisión. Como consecuencia, las res únicas ferias temáticas del año, en Valderredible y Torrelavega, han sido suspendidas. Desde el departamento que dirige María Jesús Susinos se pusieron ayer mismo en contacto con sus alcaldes para informarles de la decisión.

«Preferimos prevenir, que lamentar», afirman a este periódico fuentes de Ganadería, que han optado por la prudencia después de que Cantabria se sumara a la lista de regiones que ya tienen positivos. «Es que como entre en una explotación avícola, hay que sacrificar a todos los ejemplares, y eso es lo que queremos evitar», recalcan las mismas fuentes. «Mira lo que ha pasado en Valladolid», concluyen. En la cercana provincia castellano-leonesa, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación informó el pasado viernes de un foco de Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en una explotación de gallinas ponedoras en el municipio de Olmedo. Como consecuencia, 760.000 tuvieron que ser sacrificadas. Se trata del sexto foco localizado en lo que va de año en granjas avícolas tras los detectados en Badajoz, Toledo y Guadalajara, además de otros dos en Huelva. Hasta el momento, la influenza aviar ha obligado a matar a 865.000 aves.

En lo que respecta a Cantabria el sector cruza los dedos, aunque desde la Consejería reconocen «el mérito y esfuerzo que están haciendo nuestros profesionales, como demuestra que no hayamos tenido ningún caso». Lo que es más difícil de controlar son las aves silvestres, sobre todo ahora que muchas de ellas están en plena migración. Hasta el momento, sólo se habían detectado casos en Galicia, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Andalucía. Con la gaviota de Castro Urdiales, la comunidad se suma a la lista.

«Es una faena, pero lo comprendemos»

La llegada de la gripe aviar a Cantabria ha supuesto «un mazazo» para los organizadores de ferias avícolas, que se han visto obligados a suspenderlas. «Es una faena porque es la segunda vez que nos pasa. Hace dos años fue lo mismo. A tres días de la competición, tuvimos que suspenderla», afirma Miguel Ángel Herrero, uno de los organizadores de la Exposición Avícola de Valderredible que debería celebrarse del 17 al 19 de este mes en el polideportivo de Polientes. «Lo teníamos ya todo atado, incluso los trofeos, pero qué le vamos a hacer. Lo comprendemos», admite. Además, en esta cita también se celebraba el Campeonato Regional de Raza Pedresa, que es la gallina autóctona de Cantabria. «Se te quitan las ganas, todo el año preparando y mimando a las gallinas..., pero es lo que hay», afirma con resignación.

Los otras dos citas damnificadas son la XI Exposición Avícola Ciudad de Torrelavega y el XXIV Concurso Ornitológico 'Ciudad del Besaya, previstas para el fin de semana del 1 y 2 de noviembre en el Mercado Nacional de Ganados Jesús Collado Soto. En la primera, también estaba calendado el XII Campeonato de Gallinas de Razas Autóctonas del Cántabrico, el VI Monográfico de Gallina Cántabra y el II Monográfico de Castellana Negra. El ayuntamiento comunicó este lunes la suspensión. «Sabemos que son medidas difíciles pero imprescindibles para evitar que la gripe aviar se propague», afirmó nada más tomar la decisión la concejala del área, Cristina García Viñas.

Se da la circunstancia, además, que el calendario de ferias y exposiciones ganaderas -vacas, caballos, ovejas...- se encuentra ahora en pleno apogeo. Por eso, la «no autorización» de llevar aves adquiere más fuerza en estas concentraciones de animales. Aunque en los últimos años la presencia de gallinas en las ferias era prácticamente testimonial, este año no podrá haber ni una sola. Esa es la decisión que ha comunicado la Consejería de Ganadería a los ayuntamientos donde se celebran este tipo de concentraciones a través de la Federación de Municipio. Las ferias de Los Tojos, San Roque de Riomiera, Ribamontán al Monte y Entrambasmestas, que se celebran este próximo fin de semana, inaugurarán la restricción.

