Imagen de archivo de una explotación industrial de gallinas. N. C.

El Gobierno regional comunica a los ayuntamientos la prohibición de llevar aves a todas las ferias avícolas y ganaderas

La Consejería de Ganadería envía una carta a través de la Federación de Municipios de Cantabria trasladando a los alcaldes la «no autorización» | Las tres únicas competiciones avícolas que se celebran en la región, en Valderredible y Torrelavega, han sido suspendidas

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:08

La Consejería de Ganadería no quiere que haya ningún tipo de ave en las muchas ferias, concentraciones y exposiciones de ganado que se celebran en ... la región durante estos meses debido a la aparición de un caso de gripe aviar en una gaviota en Castro Urdiales. La herramienta que ha articulado para llevar a cabo la prohibición es la de «no autorizar» la presencia de cualquier tipo de estos animales en las citadas celebraciones. Para ello, ha enviado una comunicación a los ayuntamientos de la comunidad a través de la Federación de Municipios (FMC) trasladándoles la decisión. Como consecuencia, las res únicas ferias temáticas del año, en Valderredible y Torrelavega, han sido suspendidas. Desde el departamento que dirige María Jesús Susinos se pusieron ayer mismo en contacto con sus alcaldes para informarles de la decisión.

