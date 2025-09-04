El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejemplar de lobo ibérico. Marco G. Vidart

El Gobierno valora sacrificar más lobos «por los daños»

El Ejecutivo regional, que ya lleva 30 extracciones de las 41 previstas, justifica esta posibilidad en que «sigue habiendo zonas donde hay muchos ataques» al ganado

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

El Gobierno de Cantabria se plantea una ampliación excepcional del cupo de extracciones del lobo, porque hay zonas en las que «continúa habiendo muchos daños». ... Y lo propone tras anunciar ya se han sacrificado 25 ejemplares a los que hay que sumar otros cinco muertos en atropellos o por furtivismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2 Consulta las horas de paso y lugares de La Vuelta este viernes en Cantabria
  3. 3

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  4. 4

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  5. 5

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  7. 7

    Una etapa íntegra por Cantabria
  8. 8

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  9. 9

    El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros
  10. 10

    Máxima preocupación por las protestas contra Israel convocadas en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno valora sacrificar más lobos «por los daños»

El Gobierno valora sacrificar más lobos «por los daños»