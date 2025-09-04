El Gobierno valora sacrificar más lobos «por los daños»

El Gobierno de Cantabria se plantea una ampliación excepcional del cupo de extracciones del lobo, porque hay zonas en las que «continúa habiendo muchos daños». ... Y lo propone tras anunciar ya se han sacrificado 25 ejemplares a los que hay que sumar otros cinco muertos en atropellos o por furtivismo.

Los 25 ejemplares eliminados se ubican en las seis zonas geográficas de Cantabria: 7, en Campoo; 6, en Besaya; 5, en Nansa; 4, en Saja; y 1 en Cabezón de la Sal, Asón Miera, y Pas-Pisueña, respectivamente.

Después de la salida del gran cánido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), el pasado 2 de abril, el Ejecutivo autonómico estableció un plan regional de gestión del lobo para la temporada 2025/2026. En él se especificaba un cupo de extracción de 41 ejemplares, una cantidad que ahora se podría ampliar ya que con esta treintena de muertes ya se ha alcanzado el 73% del total del mismo.

El anuncio de esta decisión del Gobierno cántabro lo dio a conocer este miércoles la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, que explicó que se está estudiando esta posibilidad, porque hay zonas en la que «ya hemos realizado todas las extracciones que teníamos previstas, pero que aún se siguen produciendo daños». «Los daños siguen siendo recurrentes en determinadas zonas», reiteró.

Según Susinos, su departamento está analizando los daños que se han producido en los últimos meses -junio, julio y agosto-, en determinadas zonas, y en función de los mismos se dictarán nuevas resoluciones de extracción una vez realizadas todas las previstas.

Equilibrio

La consejera también recordó que el objetivo del plan regional de gestión del lobo es conseguir un «equilibrio entre la protección de la biodiversidad y la actividad ganadera«. Por ello, aseguró la titular del ramo, el Gobierno cántabro continuará con su modelo de gestión.

Este mismo se basa en el pago «ágil y justo» de las indemnizaciones por los daños producidos por este animal, las subvenciones y ayudas a los ganaderos para la implementación de medidas preventivas, el mantenimiento de la ganadería extensiva y el control de un número determinado de ejemplares de lobos. Y todo ello por un motivo: «continúan habiendo muchos daños en muchas zonas», concluyó Susinos.