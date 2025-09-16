El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una mujer deposita una bolsa de basura en un contenedor de Maliaño (Camargo). Roberto Ruiz

Los grandes municipios han aprobado ya la ordenanza para aplicar el 'tasazo' de basuras

La ley obliga a cargar al ciudadano el coste íntegro del tratamiento de residuos a partir del próximo 1 de enero | Los ayuntamientos subirán el recibo entre un 10% y un 50%, según el criterio que usen para medir lo que contamina cada hogar

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El 'tasazo' de las basuras entrará en vigor el próximo 1 de enero y el ciudadano lo notará al pagar el primer recibo del año, ... que dependiendo del municipio podrá incrementarse entre un 10% y un 50%. Los ayuntamientos más importantes de Cantabria tienen ya aprobada la ordenanza con la que aplicarán la norma impuesta por Europa para poner en práctica el lema de que el que más contamina, más paga. Es la premisa con la que la Comisión Europea obliga a los países miembros a repercutir en el ciudadano el coste real de la gestión y tratamiento de los residuos. Bruselas lo ve como un impuesto educativo:si el vecino es consciente de lo que cuesta gestionar las basuras, reciclará más. Eso sí, los alcaldes de los municipios cántabros no lo tienen tan claro.

