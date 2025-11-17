El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega de medallas de la Orden del Mérito Civil al Policía Nacional Jesús María Fernández (centro) y al Guardia Civil Alfonso Serrano (derecha), junto a la del Mérito a la Seguridad Vial al agente de la Benemérita Roberto Caballero (Izquierda). Roberto Ruiz

«Es muy gratificante cuando incautas droga o detienes a traficantes»

El subsinspertor de la Policía Nacional Jesús María Fernández y el comandante de la Guardia Civil Alfonso Serrano reciben las Medallas al Mérito Civil | El guardia civil de Tráfico Roberto Caballero ha sido distinguido con la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

«Es muy gratificante cuando incautas droga o detienes traficantes». El entrecomillado es del subinspector jefe de la Policía Nacional Jesús María Fernández, que este ... lunes recibió, «con gran honor», en la Delegación del Gobierno en Cantabria, la Cruz de la Orden del Mérito Civil. Fernández asegura que este reconocimiento es fruto del «esfuerzo colectivo» del Grupo de Estupefacientes, una especialidad en la que «no se ve el trabajo que haces hasta el final». «Puedes estar muchos meses inmerso en una operación y nadie lo ve», dice este mando policial. «La satisfacción es muy grande cuando concluye el operativo y lo hace con buenos resultados», afirma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  3. 3 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  4. 4

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  5. 5

    El campo cántabro se queda sin cacareos
  6. 6

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  7. 7

    Cuando el covid no se supera
  8. 8

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  9. 9

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  10. 10

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Es muy gratificante cuando incautas droga o detienes a traficantes»

«Es muy gratificante cuando incautas droga o detienes a traficantes»