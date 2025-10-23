La gripe aparece «antes de tiempo» y se añade al cóctel de infecciones respiratorias del otoño

¿Covid, gripe o un catarro achacable a otros virus habituales en otoño? Quienes han pasado últimamente por ese molesto cuadro de fiebre, dolores musculares, ... de cabeza y de garganta, acompañados de una fuerte tos, se habrán quedado con la duda, si no se la ha resuelto un test diagnóstico. Y la realidad es que el abanico de posibilidades es casi tan amplio como en pleno invierno, porque incluso la gripe, que suele alcanzar su pico de máxima incidencia a finales de diciembre, ya se ha sumado al cóctel de virus en circulación. «Nos llama la atención que a estas alturas ya estamos viendo cuadros gripales, cuando no es lo habitual en esta época», admite Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública. «Y mucho menos teniendo en cuenta que hemos disfrutado de muy buen tiempo hasta ahora en Cantabria». Pero los datos recabados por Vigilancia Epidemiológica, que se monitorizan desde el inicio de la temporada (29 de septiembre), ya avisan de que la gripe ha entrado «antes de tiempo».

«Por el momento, estamos lejos del nivel epidémico, pero sí que está habiendo cada vez más casos, todos de gripe A, que siempre suele ser la predominante. En cambio, desde el verano también estábamos muy pendientes del incremento de contagios de covid, después de dos años con muy poca presencia, y ahora vemos que ya empieza a perder fuerza», continúa Viloria. Así que quienes han sufrido síntomas de infección respiratoria desde agosto hasta mediados de octubre es muy probable que fueran a causa del covid. Pero ahora es la gripe la que está ganando terreno «poco a poco». Aunque no es la única. Los rinovirus y parainfluenza, que causan cuatros similares, habitualmente de menor intensidad, también están en pleno apogeo. Al igual que adenovirus y enterovirus, que a la infección respiratoria pueden unir cuadros de gastroenteritis. Y la familia de coronavirus.

En circulación La gripe A gana terreno al covid, que ha tenido en los últimos meses su mayor incidencia desde 2023

centros de salud Laringitis, diarreas, asma y cuadros gripales se han convertido en el día a día de las citas pediátricas

Hospital Pedriatría no ha notado mayor presión en los ingresos, pero sí en la afluencia a Urgencias

«En las consultas pediátricas estamos viendo ese cóctel de virus desde hace semanas. Ya empezamos a notarlo en el verano, que ha sido atípico. Y lo vimos también el año pasado, pero ahora yo diría que es incluso mayor», apunta Alberto Bercedo, presidente de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria. Niños con laringitis, toses perrunas, crisis asmáticas, diarreas y alguna que otra neumonía es desde hace semanas el día a día de los pediatras en los centros de salud.

Mezcla de todo

«Se ha perdido esa secuencia estacional de virus, en la que se iban sucediendo o solapando algunos antes del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de las bronquiolitis en los más pequeños y de las complicaciones en la población mayor, al que después seguía la epidemia de gripe. Ahora están mezclados, hay de todo», añade Bercedo. «Y eso que no ha venido el mal tiempo y aún hay mucho ocio al aire libre; cuando venga el frío y la convivencia en espacios cerrados es probable que la situación se complique», avanza. En la actualidad, el origen de gran número de los contagios que llegan a las consultas pediátricas está en «brotes en colegios e institutos», que con frecuencia acaban llegando a los hogares, propagándose así a otros miembros de la familia. «Los adultos van a la par que los menores», destaca el pediatra, que insiste en «la necesidad de proteger a los abuelos». No solo de la gripe y del covid, sino «también del VRS -vacuna que tenemos disponible en Atención Primaria-, ya que esta infección en la población vulnerable puede acarrear consecuencias e ingresos hospitalarios graves».

Salud Pública anima a «vacunarse de la gripe cuanto antes» «Para conseguir la inmunidad frente a la gripe, tienen que pasar 15-20 días desde la administración de la vacuna», señala el jefe de servicio de Salud Pública, Luis Viloria. Un recordatorio que acompaña de una recomendación: «Vacunarse cuando antes, por si se confirma que la gripe se adelanta». Por el momento, el nivel de contagios es «estable» y «está en niveles bajos», pero puede pasar que estalle en noviembre, cuando lo esperado es que «el golpe fuerte llegue a mediados de diciembre». En ese caso, la planificación de la campaña va a llegar «justa» para garantizar la protección. Esta semana se ha iniciado la vacunación en los colegios para los niños de 3 y 4 años –para el resto, desde los seis meses hasta los 6 años, el circuito se mantiene a través de sus pediatras–. «Lo ideal», defiende Viloria, es que estén vacunados «antes de meternos en el mes de noviembre».

También desde Pediatría de Valdecilla han constatado «un aumento de la presión en las urgencias por procesos de infecciones respiratorias», como destaca la jefa de servicio, María Jesús Cabero, pero «por el momento» no ha tenido impacto a nivel hospitalario. «Hemos tenido algunos casos de reagudización de patologías de base, incluso alguna crisis asmática que ha precisado cuidados intensivos, pero que se corresponde con lo habitual en esta época. Donde más se ha notado esa mezcla de virus, que igual sí que se ha adelantado un poco, es en la demanda de Urgencias, sobre todo los fines de semana», indica la jefa de Pediatría. Por eso, en previsión de este aumento de la presión, «siempre ampliamos el número de boxes».

Tanto ella como Alberto Bercedo destacan la efectividad de la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial en los recién nacidos y menores de 2 años incluidos en grupos de riesgo (cardiopatías, fibrosis quística, enfermedades neurológicas...), que supone tener protegidos a los niños más susceptibles a las complicaciones de la bronquiolitis. De hecho, esa campaña, que se introdujo en Cantabria en 2023, tiene una elevada tasa de cobertura. Desde Salud Pública recuerdan también «la importancia» de la vacunación antigripal: «Los niños pasan la gripe, en general, de forma más leve, pero son los que llevan el virus a casa. El gran beneficio de vacunarlos es que se corta la cadena de transmisión dentro de la sociedad».