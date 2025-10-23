El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los casos de gripe A han aumentado en las últimas semanas, aunque se mantiene «en niveles bajos». Javier Cotera

La gripe aparece «antes de tiempo» y se añade al cóctel de infecciones respiratorias del otoño

El covid, que ha tenido «una incidencia más alta» en los dos últimos meses, empieza a perder fuerza, mientras la mezcla de virus eleva la presión en las consultas pediátricas

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

¿Covid, gripe o un catarro achacable a otros virus habituales en otoño? Quienes han pasado últimamente por ese molesto cuadro de fiebre, dolores musculares, ... de cabeza y de garganta, acompañados de una fuerte tos, se habrán quedado con la duda, si no se la ha resuelto un test diagnóstico. Y la realidad es que el abanico de posibilidades es casi tan amplio como en pleno invierno, porque incluso la gripe, que suele alcanzar su pico de máxima incidencia a finales de diciembre, ya se ha sumado al cóctel de virus en circulación. «Nos llama la atención que a estas alturas ya estamos viendo cuadros gripales, cuando no es lo habitual en esta época», admite Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública. «Y mucho menos teniendo en cuenta que hemos disfrutado de muy buen tiempo hasta ahora en Cantabria». Pero los datos recabados por Vigilancia Epidemiológica, que se monitorizan desde el inicio de la temporada (29 de septiembre), ya avisan de que la gripe ha entrado «antes de tiempo».

