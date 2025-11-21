El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DM

La gripe eleva los ingresos y los hospitales de Cantabria se preparan para «unas semanas complicadas»

Salud Pública recomienda «ahora con más fuerza» el uso de las mascarillas en centros sanitarios, sobre todo en Urgencias, «para evitar contagiar y para protegerse uno mismo»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

La gripe está en plena escalada. Aunque las autoridades sanitarias precisan que el nivel epidémico «aún es bajo» –la tasa está en 78,8 casos ... por cada 100.000 habitantes, un 14% más que en el balance anterior–, los hospitales ya están preparados para «unas semanas complicadas». Con los planes de contingencia «listos» para actuar si la demanda aprieta y llega el momento de reorganizar los espacios y reforzar el personal para afrontar la oleada de infecciones respiratorias del invierno, lo cual puede conllevar la suspensión de cirugías programadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  3. 3

    El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  4. 4

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  5. 5

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  8. 8

    El segundo de la Roja, forjado en La Albericia
  9. 9

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  10. 10

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La gripe eleva los ingresos y los hospitales de Cantabria se preparan para «unas semanas complicadas»

La gripe eleva los ingresos y los hospitales de Cantabria se preparan para «unas semanas complicadas»