La Guardia Civil de Cantabria incorpora 65 nuevos agentes

La Guardia Civil cuenta ya en Cantabria con 65 nuevos agentes que se repartirán entre 18 puestos y unidades especializadas del cuerpo. Con ellos la ... plantilla alcanza en la región 1.293 efectivos, «el mayor número de agentes de su historia», según el delegado del Gobierno, Pedro Casares. En este año se ha producido un incremento del 8% en el número de agentes, con la incorporación de 93, «lo que da idea del compromiso que tiene el Gobierno de España con reforzar la plantilla de la Guardia Civil, porque eso es reforzar nuestra seguridad», añade.

Más del 20% de estos nuevos efectivos son mujeres y el 53% del total se repartirán entre cinco puestos de algunos de los principales municipios de Cantabria. Así, 13 de los 65 están destinados en el puesto de Castro Urdiales, siete en el Camargo, cinco en Laredo, otros cinco en Reinosa y otros cinco en San Vicente de la Barquera. Además, cuatro agentes irán a Potes, tres a Cabezón de la Sal y otros tres a Noja, mientras que el resto estarán en puestos como el de Astillero (1), Beranga (2), Galizano (1), Liendo (1), Pesués (1), Polanco (1), Polientes (1), Suances (2) y Valdecilla (1). Otros nueve accederán a unidades especializadas del cuerpo como Tráfico, Fronteras o Seguridad Ciudadana.

Casares ha recibido a los nuevos efectivos en la Delegación del Gobierno en un acto en el que también han participado el jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Julio Postigo, la teniente coronel Pilar Villasante y otros mandos del cuerpo. «Estos agentes se incorporan también a una de las regiones más seguras de España y, por tanto, una de las regiones más seguras del mundo», asegura el delegado del Gobierno. Además, Casares apunta el compromiso «no solo con reforzar las plantillas de la Guardia Civil sino también con mejorar las condiciones de trabajo y las inversiones» en las dotaciones e instalaciones del cuerpo. En este sentido, ha puesto en valor las obras de reforma de los cuarteles de Reinosa o Cabezón de la Sal y la renovación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Guardia Civil, ubicado en la sede central de la Comandancia en Santander, que ha avanzado que se inaugurará «pronto» y será «el centro de coordinación más moderno de toda España».