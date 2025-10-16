El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Foto de familia de los 65 nuevos agentes con mandos del cuerpo y el delegado del Gobierno delante. DM

La Guardia Civil de Cantabria incorpora 65 nuevos agentes

La plantilla del cuerpo alcanza los 1.293 efectivos en la región tras un incremento del 8% solo en este 2025

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:27

Comenta

La Guardia Civil cuenta ya en Cantabria con 65 nuevos agentes que se repartirán entre 18 puestos y unidades especializadas del cuerpo. Con ellos la ... plantilla alcanza en la región 1.293 efectivos, «el mayor número de agentes de su historia», según el delegado del Gobierno, Pedro Casares. En este año se ha producido un incremento del 8% en el número de agentes, con la incorporación de 93, «lo que da idea del compromiso que tiene el Gobierno de España con reforzar la plantilla de la Guardia Civil, porque eso es reforzar nuestra seguridad», añade.

