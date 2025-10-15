La Guardia Civil formaliza diez denuncias por el uso inadecuado de drones durante el verano en Cantabria

La Guardia Civil formuló una decena de denuncias relacionadas con el uso inadecuado de Unidades Aéreas no Tripuladas (Drones) durante el pasado verano en Cantabria. ... La mayor parte de ellas fueron en conceptos como volar en lugares prohibidos o restringidos, carecer de identificación de las aeronaves, no estar registrado el operador, no disponer de permiso o autorización del titular de las propiedades, o tener la aeronave fuera del control visual del piloto. En estos casos los agentes redactaron las denuncias a la Ley de Seguridad Aérea. Otras fueron formuladas a la Ley de Seguridad Ciudadana por no realizar la preceptiva comunicación del vuelo al Ministerio del Interior, por razones de seguridad y protección de personas y bienes.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil, unidad encargada de la vigilancia del espacio aéreo y todo lo relacionado con éste, además de otros servicios, durante el pasado verano formó parte de diferentes dispositivos de seguridad en grandes eventos, como fiestas o grandes concentraciones de personas, como por ejemplo en las fiestas patronales de Ampuero. Allí se formuló el 40% de las denuncias de la época estival.

Según los datos de la Guardia Civil, el trabajo que viene realizando el Equipo Pegaso, tanto de concienciación como de inspección, ha dado como resultado un descenso en el número de infracciones detectadas con respecto al verano del año pasado. Esta unidad de la Guardia Civil desempeña a diario en Cantabria diferentes funciones, entre otras la vigilancia del espacio aéreo del aeropuerto Seve Ballesteros, vigilancias de infraestructuras críticas, vigilancias e inspecciones a los aeródromos y clubes de aeromodelismo, o su integración en los operativos de seguridad que se diseñan desde la Jefatura de la Guardia Civil de Cantabria. También realizan asesoramiento en materias relacionadas con el correcto uso, según la diferente normativa, de las aeronaves pilotadas por control remoto, e imparten charlas en centros educativos.

Consejos para los pilotos

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Cantabria aconseja a los pilotos de drones consultar antes de un vuelo la aplicación 'Enaire Drones' para conocer las posibles restricciones en el lugar donde se pretenden realizar las operaciones aéreas.

Igualmente recuerda que es necesario comunicar el vuelo al Ministerio del Interior con cinco días de antelación. No se puede volar sobre aglomeraciones de personas, hay que estar registrado como operador y dicho registro tiene que ir en la aeronave. Además es obligatorio disponer de las titulaciones necesarias para poder volar estas unidades, así como los permisos y autorizaciones necesarios dependiendo del lugar donde se realice el vuelo.