Trabajo del Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Cantabria. OPC

La Guardia Civil formaliza diez denuncias por el uso inadecuado de drones durante el verano en Cantabria

La mayor parte de las irregularidades en el vuelo de unidades aéreas no tripuladas se dieron en fiestas o lugares con grandes concentraciones de personas

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:06

Comenta

La Guardia Civil formuló una decena de denuncias relacionadas con el uso inadecuado de Unidades Aéreas no Tripuladas (Drones) durante el pasado verano en Cantabria. ... La mayor parte de ellas fueron en conceptos como volar en lugares prohibidos o restringidos, carecer de identificación de las aeronaves, no estar registrado el operador, no disponer de permiso o autorización del titular de las propiedades, o tener la aeronave fuera del control visual del piloto. En estos casos los agentes redactaron las denuncias a la Ley de Seguridad Aérea. Otras fueron formuladas a la Ley de Seguridad Ciudadana por no realizar la preceptiva comunicación del vuelo al Ministerio del Interior, por razones de seguridad y protección de personas y bienes.

