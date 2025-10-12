La Guardia Civil, «que vive el mejor momento de su historia», celebra la Virgen del Pilar en Cartes

La de esta mañana ha sido la primera vez en que Pedro Casares ha presidido el acto de celebración de la Virgen del Pilar como ... delegado del Gobierno, y su discurso ha estado plagado de elogios, que «vive el mejor momento de su historia, con el mayor número de agentes en Cantabria y España». Puso cifras: «1.293 uniformados en la región tras aumentar las plantillas un 8% en este último año en que se han incorporado 93 nuevos agentes» -hombres y mujeres- que son el ejemplo «del compromiso inequívoco del Gobierno de España para mejorar las condiciones con más medios e inversiones».

Fue lo primero que dijo Casares en un acto que presidió junto al jefe de la Benemérita en Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo, que ostenta el cargo en funciones hasta que llegue el sustituto de Antonio Orantos, recientemente nombrado general de brigada en Aragón.

Por segunda vez en su historia reciente, la celebración de El Pilar trasciende los muros del cuartel de Campogiro para salir a la calle. Lo hizo en 2022 cuando se conmemoró en Santillana del Mar, y ha vuelto a hacerlo este 12 de octubre para llegar hasta Cartes. Algo que ayudó a que vecinos y curiosos abarrotaran la villa donde se desplegaron efectivos de varias unidades –seprona, Unidad canina, tráfico, seguridad ciudadana...– y donde asistió también una nutrida representación del panorama político e institucional cántabro.

«Somos un país con historia, pero sobre todo con futuro», enfatizó el delegado de Gobierno, que puso en valor España como «referente» por su defensa del bienestar social, la igualdad de oportunidades, la «calidad» de sus servicios públicos y su «avance» en derechos ciudadanos.

Desfile bajo el torreón

Los efectivos congregados para el acto desfilaron bajo el Torreón de Cartes donde se habilitó una grada para el público, y donde, como cada año, se escuchó el himno nacional y el de la Guardia Civil; donde también se impusieron las medallas al mérito y se homenajeó a los agentes caídos en acto de servicio. Decenas de personas vieron el acto desde lo lejos, detrás del perímetro delimitado por los efectivos para el evento.

Luego intervino también el jefe de la Guardia Civil en la región: «En estos 181 años hemos garantizado el orden público y la protección de las personas», defendió Postigo. «Hemos mantenido intacta nuestra denominación y valores». «Pero debemos continuar trabajando para prestar un mejor servicio y ser más eficaces. Con la responsabilidad que supone ser una de las instituciones más valoradas por la sociedad, seguiremos prestando servicio en Cantabria con los mismos principios y valores, con vocación y cercanía», garantizó en un acto en el que también estuvieron presentes la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la exdelegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, que recibió una medalla; el delegado de Defensa en Cantabria, el Coronel Emiliano Blanco Martín; la alcaldesa de Cartes, la socialista Lorena Cueto y su predecesor en el Ayuntamiento, Agustín Molleda, entre otros.