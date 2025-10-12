El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un instante del desfile de la Benemérita en Cartes.

Un instante del desfile de la Benemérita en Cartes. Roberto Ruiz

La Guardia Civil, «que vive el mejor momento de su historia», celebra la Virgen del Pilar en Cartes

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, mencionó «el compromiso» del Ejecutivo nacional para mejorar las condiciones del Cuerpo «con más medios e inversiones»

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:28

Comenta

La de esta mañana ha sido la primera vez en que Pedro Casares ha presidido el acto de celebración de la Virgen del Pilar como ... delegado del Gobierno, y su discurso ha estado plagado de elogios, que «vive el mejor momento de su historia, con el mayor número de agentes en Cantabria y España». Puso cifras: «1.293 uniformados en la región tras aumentar las plantillas un 8% en este último año en que se han incorporado 93 nuevos agentes» -hombres y mujeres- que son el ejemplo «del compromiso inequívoco del Gobierno de España para mejorar las condiciones con más medios e inversiones».

