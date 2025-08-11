«Me gustaría que la Delegación del Gobierno en Cantabria no se convirtiera en una sede del PSOE»

El diputado nacional por Cantabria y exsenador, Félix de las Cuevas (Santander, 1966), se ha incorporado recientemente al Comité Ejecutivo Nacional del PP, del que ... ya formaban parte la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la presidenta del Parlamento regional, María José González y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

–¿Qué supone para usted este nombramiento?

–La verdad es que estoy honrado de que tanto el presidente Nuñez Feijóo como el secretario general Miguel Tellado haya contado conmigo. Aunque a mí me gusta hablar de colectivos. Yo creo que es un reconocimiento al Partido Popular de Cantabria. Soy una persona que lleva muchos años en el Partido Popular, casi 40, y siempre he estado donde me ha mandado que esté.

–¿Cuál va a ser su labor?

–Voy a estar en el equipo de Miguel Tellado y seré uno de los ocho coordinadores territoriales que va a haber en toda España.

–Hace unos días Tellado ha reclamado al partido que esté «activado» y «preparado» ante un hipotético escenario de adelanto electoral. ¿Qué probabilidades hay de que se dé esa circunstancia?

–En el PP tenemos la obligación de estar preparados para que en cualquier momento pueda haber unas elecciones generales. En cualquier país de nuestro entorno, con los casos que acechan a este gobierno ya hubiera habido elecciones. Sánchez no convoca las elecciones porque tiene miedo a la respuesta de los españoles. No hay que olvidar que este gobierno está basado en la mentira, el chantaje permanente y está rodeado de corrupción por todos los lados.

–¿Qué cree entonces que tiene que pasar para que Sánchez tire la toalla, que le imputen?

–No sé. Pero lo que está claro es que la UCO, los tribunales y juzgados de este país están marcando la agenda, porque el entorno más personal del presidente Sánchez, de su partido y de su gobierno, además del fiscal general, están imputados por diversos tribunales. Desde luego que tiene un responsabilidad política por todos estos casos.

–En el supuesto de que finalmente haya adelanto electoral, ¿cree que el PP dependería de Vox para gobernar?

–Feijóo lo ha dejado bien claro. Nosotros tenemos la encomienda del presidente de obtener 10 millones de votos. El presidente del PP quiere gobernar en solitario y sin duda es la mejor de las de las posibilidades. O Sánchez o Feijóo, no hay otra alternativa. Quiero recordar lo que ha pasado en Cantabria, donde Buruaga ha sido capaz de gobernar en minoría y sacar dos presupuestos, con un grado de ejecución del 84%, un porcentaje que jamás se había alcanzado aquí.

–¿Hasta qué punto podría afectarles el 'caso Montoro' de cara a esos comicios que reclaman?

–La justicia tiene que actuar ante todos los indicios que haya. Lo que no va a hacer nunca el PP es señalar a los jueces. La justicia será la que determine.

–Otro tema de actualidad es el problema de la inmigración. ¿Qué soluciones plantea el PP?

–El mayor problema que tiene este país ahora es el gobierno, que no tiene política migratoria y sin ella es difícil dar soluciones. Feijóo ha dicho que todas las personas que vengan a España a trabajar y a cotizar y estar con nosotros son bienvenidas y además son necesarias. Es decir, todo lo que sea inmigración ilegal, evidentemente no puede estar entre nosotros. Se está improvisando y no se cuenta con las comunidades autónomas.

–Hablemos en clave regional. El líder del PSOE cántabro, Pedro Casares, sostiene que ningún gobierno de España ha hecho tanto por Cantabria como el de Sánchez. ¿Está de acuerdo?

–Me gustaría que la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha tenido cinco delegados socialistas en siete años, no se convirtiera en una sede electoral del PSOE. Casares lo que tiene que hacer es defender los intereses de Cantabria, como tenía que haber hecho cuando era diputado nacional y votó en contra de la salida del lobo del Lespre o de que la intermodal de la Pasiega la financiara íntegramente el Gobierno central como dijo Sánchez, o de que hubiera más guardias civiles en Cantabria. Le pido que no utilice la Delegación como altavoz electoral del PSOE.

–Hablando de guardias civiles. La anterior delegada del Gobierno, Eugenia Gómez, aseguró que Cantabria ha alcanzado su «récord histórico de agentes».

–En septiembre de 2024 presentamos una iniciativa para dotar de más agentes y medios materiales a Cantabria que fue aprobada en el Congreso con el voto en contra del PSOE. Respecto al número de agentes, una cosa es lo que se anuncia y luego son las plazas reales que se cubren en Cantabria. He preguntado hace veinte días que nos digan los guardias civiles reales que están patrullando cada día en nuestros pueblos de Cantabria porque vamos a estar vigilantes.

–Otra de las demandas de Cantabria es la llegada de la alta velocidad. ¿Cuándo lo veremos?

–Me gustaría que el delegado del gobierno nos dé una fecha y nos diga también cuando van a llegar los trenes de cercanías. Hay que recordar que la última obra que se ha inaugurado en Sierrapando fue adjudicada hace siete años por el Partido Popular.

–¿Cómo cree que va a afectar a Cantabria la nueva financiación singular catalana que está sobre la mesa?

–Lo que es de todos se decide entre todos. No vale una imposición. Como dice Buruaga, Cantabria no es más que nadie, pero tampoco menos'. Tenemos la singularidad de la población y la edad de nuestros convecinos.