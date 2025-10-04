El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alfonso Borrego estará el lunes en Santander. Justo Rodríguez

Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo

El Club de Regatas de Santander acoge el lunes una charla con el antepasado del mito sobre la presencia española en Estados Unidos y su legado

DM

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Seguro que el título de esta noticia les ha sorprendido. Y sí, Alfonso Borrego es bisnieto por parte de madre del legendario mito de los ... indios apaches. De Gerónimo. Es eso y otras muchas cosas. Historiador, presidente de la Sociedad del Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro y, sobre todo, un ferviente defensor desde El Paso, Texas, del pasado hispano de los Estados Unidos. «Soy un activista de mi sentido común, porque es lo más fuerte que tenemos. Donde hubo españoles hay indios, muchos indios. ¡Pero muchos! Donde hubo gringos no ha quedado nada», comentó en su día en una entrevista en el 'ABC'. Borrego estará el lunes a las 19.00 horas en el Real Club de Regatas de Santander en un acto con el que colabora El Diario Montañés. La entrada será libre hasta completar aforo.

