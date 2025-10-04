Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo

Seguro que el título de esta noticia les ha sorprendido. Y sí, Alfonso Borrego es bisnieto por parte de madre del legendario mito de los ... indios apaches. De Gerónimo. Es eso y otras muchas cosas. Historiador, presidente de la Sociedad del Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro y, sobre todo, un ferviente defensor desde El Paso, Texas, del pasado hispano de los Estados Unidos. «Soy un activista de mi sentido común, porque es lo más fuerte que tenemos. Donde hubo españoles hay indios, muchos indios. ¡Pero muchos! Donde hubo gringos no ha quedado nada», comentó en su día en una entrevista en el 'ABC'. Borrego estará el lunes a las 19.00 horas en el Real Club de Regatas de Santander en un acto con el que colabora El Diario Montañés. La entrada será libre hasta completar aforo.

Borrego no estará solo. Junto a él figura en el cartel de la conferencia el antropólogo social Jorge Carrera, una institución en organizaciones históricas y culturales en Chihuahua, México. Todo, dentro de una gira que les está llevando estos días por distintas ciudades españolas bajo el título 'Hablando con España, abriendo el camino' y en la que colaboran colectivos instituciones como el Ilustre Cuerpo de Hijosdalgo de la Montaña, la Fundación Centro Documentación Etnográfica sobre Cantabria y el Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, entre otros. Oviedo, Salamanca, Pamplona, Santiago, Toledo y Madrid figuran en una agenda repleta de actividades durante un par de semanas, con múltiples paradas y una larga lista de conferencias, entrevistas...

La agenda Título 'Hablando con España, abriendo el camino'.

Ponentes Alfonso Borrego y Jorge Carrera.

Hora y lugar El próximo lunes, a las 19.00 horas, en los salones del Real Club de Regatas de Santander (calle Las Infantas, 3, en Pombo). Entrada libre hasta completar aforo.

Borrego es el principal promotor para el reconocimiento por la Unesco de la porción estadounidense (ya lo es en su parte mexicana) del Camino Real de Tierra Adentro, en cooperación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Esta ruta, que unió durante más de tres siglos Ciudad de México con Santa Fe, surge en 1598 con la misión exploradora del español Juan de Oñate. A partir de ahí, el bisnieto de Gerónimo desmonta la leyenda negra «sobre los españoles, lo malos que eran, los crímenes que cometían». «Todo una patraña, mentiras», defiende.

Su mensaje

«El español compartió todo con nosotros, y el inglés no. Es una historia que estamos contando. No es bueno olvidar, no es bueno quedarte con una mentira toda la vida», insistía en la información que publicó el diario 'ABC', en la que Borrego se mostraba totalmente en contra de la idea de «pedir perdón». «Lo que más me molesta -ha dicho en varias ocasiones- es que los españoles se lo creyeron».

Estos y otros asuntos serán los que repase con sus compañeros durante la conferencia del lunes en Santander, a modo de entrevista a cargo de Álvaro Machín, periodista de El Diario Montañés.