«Hemos hecho historia en Madrid y ahora toca ganar en Cantabria y en Torrelavega» Miguel Ángel Revilla y Javier López Marcano conversan ayer al inicio del acto celebrado en el IESMarqués de Santillana. / Luis Palomeque El candidato autonómico del PRC, Miguel Ángel Revilla, se muestra convencido del triunfo y comprometido para que la capital del Besaya vuelva a ser «el motor de la región» DAVID CARRERA Torrelavega Viernes, 17 mayo 2019, 23:07

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado convencido del triunfo de su partido en las elecciones autonómicas y así de paso «acabar con ese latiguillo de que 'nunca he ganado unas elecciones'». Ante un salón de actos del IESMarqués de Santillana abarrotado de militantes y simpatizantes, para presentar la candidatura municipal de Javier López Estrada, el líder regionalista ha destacado que han «hecho historia en Madrid y ahora toca ganar en Cantabria y en Torrelavega», en referencia a las elecciones autonómicas y municipales.

Revilla, que confesó haber llorado la noche del 28-A cuando en las imágenes de televisión aparecieron las siglas del PRC con un diputado en el Congreso de los Diputados, insistió en «la importancia que tiene que nos convirtamos en la fuerza más votada en Cantabria» y se comprometió a trabajar para que «Torrelavega vuelva a ser el gran motor económico de la región», con proyectos que ya están puestos en marcha como la explotación de las minas de zinc o el parque empresarial y tecnológico de Las Excavadas.

Antes, el secretario general del PRC de Torrelavega, Javier López Marcano, que ha dicho sentir el IES Marqués de Santillana como «mi segunda casa», cambió el significado de las siglas del partido refiriéndose a la 'p', de puerta a puerta; a la 'r', de redes sociales, y a la 'c', de calle y calle. Esa es la «fórmula», según López Marcano, que permitirá a los regionalistas ganar las elecciones autonómicas en Cantabria y las municipales en Torrelavega, atreviéndose a dar un pronóstico de hasta ocho concejales en el Ayuntamiento, por lo que dijo al futbolista Nacho González Pacheco, octavo en la candidatura, «caliente, que vas a salir».

El líder de los regionalistas en la capital del Besaya ha vaticinado que los regionalistas harán «historia tras el 26-M después de sacar un diputado en Madrid, ganar las autonómicas y las municipales en Torrelavega». En cuanto a la candidatura municipal del PRC, que encabeza su hijo, Javier López Estrada, el exconsejero de Cultura señaló que «combina la experiencia y veteranía de los actuales concejales con la savia nueva y el sobrado entusiasmo de los nuevos».

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Torrelavega ha manifestado que «ha llegado el momento de que los regionalistas seamos los más votados en las municipales». López Estrada ha afirmado que se trata de la «mejor lista con la que un candidato podría soñar» para, desde la Alcaldía, liderar la transformación de Torrelavega durante los próximos cuatro años, acompañados por Miguel Ángel Revilla, en el Gobierno de Cantabria, y José María Mazón, desde el Congreso de los Diputados.

Una candidatura, apuntó, formada por gente «normal, honrada, preparada, comprometida, por los mejores», que se ha hecho «pensando en Torrelavega, en lo que cada uno podemos aportarla» para conseguir el «gran reto» de mirar hacia el futuro de la ciudad «con la cabeza alta, con optimismo, sin complejos, oteando el horizonte». En su opinión, «si alguien puede conseguir este gran reto, ese alguien somos los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, José María Mazón y este gran equipo que tengo a mi lado».

«Aquí –aseguró López Estrada– no hay guerras o enfrentamientos. Aquí estamos todos a una, aquí no cogemos a un gran concejal de Barrios como Paco Trueba, o un buen concejal de Urbanismo como Otto Oyarbide, y les sacamos de la lista porque no piensa como el candidato; para nosotros, y para mí el primero, lo importante es la ciudad y lo que cada uno podemos aportarla. Los que entran al baile conmigo, salen conmigo». Respecto al futuro de Torrelavega, indicó que pasa por «potenciar nuestras fortalezas y aprovechar un cambio de era».