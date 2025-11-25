Hostelería clama contra el recorte horario de las terrazas de Santander en su gala anual

«La hostelería es una gran familia. Y una familia unida es imparable», proclamó ayer Eduardo Lamadrid, el presidente de la asociación que representa al ... sector en Cantabria, durante la celebración de su gala anual. «Somos mucho más que un sector económico: somos parte del corazón de esta región», destacó. En Santander, en un salón del Hotel Real lleno a rebosar de invitados y compañeros, Lamadrid hizo un repaso del trabajo desarrollado desde la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria y un análisis de la situación actual y los retos de futuro de la profesión.

Sin duda, los números que presentó –1.500 socios, 21.800 empleados, un incremento del 2,2% de contratos en el primer semestre de 2025 respecto al año anterior, 2,5 millones de pernoctaciones hasta septiembre...– dibujan la imagen de un sector dinámico y pujante. Pero, frente a lo que podría parecer, no se trató de un discurso complaciente: si en su intervención del año pasado Lamadrid exigió respuestas a la Administración sobre los pisos turísticos ilegales y la práctica del botellón, en este, además de pedir más conexiones aéreas en el Seve Ballesteros y más esfuerzo para avanzar en la desestacionalización turística, clamó contra el recorte horario para las terrazas de Santander, en cuya ordenanza está trabajando el Ayuntamiento. Y también lo hizo con cifras: tres horas menos de apertura (se baraja que el cierre pase de las 03.00 a las 00.00) para las más de 690 terrazas en funcionamiento son «700.000 potenciales horas de trabajo perdidas al año». «No hablamos de caprichos, hablamos de la viabilidad de cientos de familias y de uno de los motores fundamentales de Santander. Por eso defendemos una ordenanza proporcionada, basada en datos y no en percepciones. Una ordenanza que proteja el descanso, sí, pero que no apague la ciudad».

De una forma menos dramática se refirió al «reto» la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, en su intervención, grabada en vídeo ante la imposibilidad de estar presente en el momento de los parlamentos por un viaje ineludible a Madrid –llegó más tarde a la gala–: «Debemos de ser capaces, el Ayuntamiento, de defender vuestros puestos de trabajo y vuestros negocios, y los hosteleros y la Asociación de Hostelería, de saber convivir con los vecinos. Seguro que es posible, seguro que tendremos que trabajar juntos».

Como la regidora, que alabó la «dedicación, profesionalidad y empuje» de los hosteleros, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, reconoció su papel como «pieza clave de nuestra economía y de nuestra identidad». «Hostelería y turismo son dos caras de una misma moneda que en Cantabria no para de aumentar su valor». Una oferta, subrayó, que se verá reforzada con nuevos proyectos como el Geoparque Mundial de la Unesco en Costa Quebrada, la mejora de la instalaciones de Cantur, «proyectos tractores» como La Engaña y el futuro teleférico Mirador del Pas en los valles pasiegos, y dotaciones culturales como el futuro Mupac, el Reina Sofía y Faro Santander en la capital. Buruaga reconoció la contribución de los hosteleros al éxito turístico de Cantabria y avanzó que «hay un gran cambio en marcha» para impulsar al sector.

Entre amigos

Cumplido el trámite institucional, la Gala de Hostelería, presentada por Carolina Gutiérrez, recuperó el tono familiar, de un encuentro entre colegas y amigos, en la entrega de sus premios anuales, aplaudidos con entusiasmo por todos los asistentes. Así sucedió en los galardones en los que se reconocía la trayectoria: Pedro Guevara, del Asador Tronki, en Pedreña; Domingo Andrés Urquijo, del Mesón Marinero de Castro Urdiales; Begoña Casar Ontañón, del Mesón de Borleña, y David García 'Capi', de la Escuela Cántabra de Surf, recibieron, junto al premio, una sonora ovación. Otro tanto sucedió con el resto de agasajados: Abilio Fernández Collado, del restaurante El Puerto, Premio Trabajador; la familia Ortiz San Emeterio, del Grupo Hoteles de Cantabria, Premio Empresario del Año, y Alfonso Sarabia, de la Taberna de Valle, Premio Joven Empresario. Repsol fue también distinguida como Empresa Comprometida.

El gran momento de la velada llegó con la entrega del Premio Horeca a la cantante, compositora y empresaria Sofía Ellar, de raíces cántabras, por su incansable labor de promoción turística de la región.